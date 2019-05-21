В Москве откроют памятник Иосифу Кобзону

Сегодня в Москве в районе Марфино на Ботанической улице откроется памятник народному артисту СССР и России Иосифу Кобзону.

Бронзовый бюст на каменном постаменте установят возле Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Его поставят на пандусе перед главным входом в институт.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе института театрального искусства, памятник - это подарок семьи вузу, выполнен на средства частных лиц, впрочем, кто автор скульптуры, пока не сообщается.

Напомним, что еще при жизни артиста ему воздвигли памятник в бурятском поселке Агинское. Это бронзовый бюст на высоком гранитном постаменте, скульптуру создал местный мастер. Он стоит на Аллее Героев, среди которых есть и местные герои-чабаны.

Кстати

Возможно, памятник в полный рост артисту все же появится в центральной части Москвы, в галерее искусств на Пречистенке. О таком желании еще осенью минувшего года заявил известный скульптор Зураб Церетели. По словам скульптора, памятник будет не маленьким - высотой 2,4 метра. Причем Иосиф Давидович будет держать в руках микрофон. Макет этой скульптуры еще при жизни понравился самому артисту.