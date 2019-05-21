В Москве построят несколько канатных дорог

Канатные дороги столичные власти считают перспективным видом транспорта, одна из них может связать строящуюся станцию метро "Карамышевская" и центр Хруничева. Об этом сообщает департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Еще одна канатная дорога может связать строящийся парк "Остров мечты" со станцией метро "Печатники" (или "Кожуховская").

Напомним, что в настоящее в столице объявлен конкурс на определение концессионера, который построит канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Линия предполагается длиной 2,3 км, пассажиропоток на ней может составить до 19 тыс. человек в сутки, что позволит разгрузить Замоскворецкую и Таганско-Краснопресненскую линии метро.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 2 июля. Предполагается, что инвестор не только построит за свой счет канатную дорогу, но и будет эксплуатировать ее в течение 22 лет, затем передаст государству.