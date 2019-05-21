В Москве снова стартует проект "Йога в парках"

В столичных парках с начала лета стартует восьмой сезон проекта "Йога в парках". На занятия рекомендуют приносить коврик и хорошее настроение. Об этом сообщает Мосгорпарк.

По данным учреждения, занятия будут проходить во всех 37 городских парках. Причем в некоторых, научат не только известным видам йоги, но и необычным стилям, так, например, в "Музеоне" начнут преподавать йогу смеха, она сочетает в себе эффекты смеха и дыхания йоги. В саду "Эрмитаж" представят даосский комплекс "Сила Земли". А кроме этого будут еще йога для похудения, йога-трансформация, йога для лица и другие.

Занятия будут вести 150 опытных инструкторов, которые подберут программу для новичков и для тех, кто уже занимался йогой. Предполагается, что уроки будут проходить утром до 11.00 и вечером после 17.00 и состоять из физической нагрузки, медитации и дыхательных упражнений. Все уроки будут идти бесплатно, с собой лишь стоит взять коврик, хорошее настроение и прийти в удобной, свободной одежде.

Отменяться занятия будут, если в парке нет навеса, и если температура воздуха упадет ниже +18 градусов.

Проект "Йога в парках" продлится до 31 августа.