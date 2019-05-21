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21.05.2019 16:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Рязани запретили осушать озеро, о защите которого попросили Путина

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Губернатор Рязанской области запретил засыпать водоем, который в народе зовется озером Дикая утка. Ситуацию с этим озером глава региона прокомментировал на заседании регионального правительства, сообщили в его пресс-службе.

На то, что озеро Дикая утка планомерно засыпают землей и мусором, рязанские журналисты пожаловались Владимиру Путину на медиафоруме в Сочи. А на платформе change.org петиция в защиту водоема уже собрала около двух тысяч подписей. В петиции говорится, что это озеро существует тысячи лет, и что это самая крупная в регионе колония озерных чаек, а вообще это место обитания 70 видов птиц, в том числе и занесенных в "Красную книгу". К тому же, по мнению автора петиции известного в Рязани своей активной позицией краеведа Андрея Петруцкого, озеро оказалось в частной собственности "по халатности властей". Экологи требуют присвоить озеру Дикая утка статус памятника природы.

Фото: Александра Шулепова
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Глава региона, комментируя ситуацию, объяснил, что "еще 31 января этого года на месте отработала межведомственная комиссия, в которую вошли представители администрации города, Росреестра, Росприродонадзора, агентства по рыболовству, природоохранная прокуратура". Комиссия участок осмотрела, и факт засыпки грунтом и мусором зафиксировала. После весеннего паводка специалисты регионального минприроды снова побывали на озере Дикая утка и составили протокол об административном правонарушении за несоблюдение экологических требований и правил обращения с отходами, а также требований к охране водных объектов. "Арендатору этого земельного участка направлено предписание - устранить допущенные нарушения по трем статьям КоАП", - сообщил Николай Любимов.

По документам, никакого озера с чайками и утками на том месте нет. Арендатор получил в 2016 году участок земли почти в 45 гектаров в пойме реки Трубеж без озера. Тем не менее, с тех пор старательно пытается осушить водоем, не существующий на бумаге. Чиновники минприроды, побывав на том участке, убедились в наличии "всех признаков водного режима". Они увидели "зеркало воды, берег, дно, водную растительность".

- Я прошу министерство природопользования держать на строгом контроле исполнение арендатором выдвинутого ему требования. Если нарушения устранены не будут, то вопрос необходимо будет довести до его решения в судебном порядке, - сказал Николай Любимов на заседании правительства региона, поручив зампреду правительства Виталию Артемову лично разобраться с этой проблемой.

Он также обратился к представителям федеральных ведомств помочь министерству природопользования, а сотрудников ГИБДД не пускать машины с отходами и грунтом на эту территорию.

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