Все школы искусств модернизируют

Около 170 школ искусств в Москве в ближайшие два-три года обретут новое "лицо". Треть старых зданий уже отремонтированы. Повторное новоселье, например, отпраздновала детская музыкальная школа им. Скрябина - одна из старейших в городе. Корреспондент "РГ" сходил на уроки в обновленную "музыкалку", пообщался с учениками и узнал, на каких инструментах предпочитают играть начинающие артисты.

Городская программа "Искусство - детям", в рамках которой обновляют школы искусств, стартовала в прошлом году. Учебные заведения в разных районах подгоняют под единый фирменный стиль: приводят в порядок здания, благоустраивают дворы, закупают новую мебель и технику. После ремонта, к примеру, недавно открылась школа искусств имени Рихтера на Каширском шоссе. Зажила по-новому и школа имени Скрябина в Свиблове, которая в будущем году отметит 100-летие. Там заменили окна и кровлю, обновили мебель, купили дорогостоящие инструменты: пианино, маримбу, кларнеты... Обновили и актовый зал: новые кресла, шумопоглощающие панели, освещение и оборудование. По словам директора Ирины Митрофановой, в школе учатся более 800 детей: 615 из них - на бюджете, а 200 - на платной основе. Приходят сюда ребята из Свиблова и близлежащих районов. "Ни в Северном, ни в Южном Медведкове, ни в Ростокине школ искусств нет. Выходит, наша школа - один из культурных центров северо-востока Москвы", - говорит Митрофанова.

Самое популярное направление в школе - фортепиано. Всегда есть и желающие научиться играть на гитаре. Ученик четвертого класса Тимур Ягудин недавно вернулся с дипломом из Кисловодска, где участвовал в конкурсе. "Буквально за час до выступления случайно прищемил дверцей шкафа средний палец правой, главной для гитариста, руки, - рассказывает он. - Сольно выступал впервые, поэтому заметно волновался, а тут еще и палец опух". Нужные слова вовремя нашел преподаватель, заслуженный артист России Александр Кублицкий, который в музыке больше 40 лет. За это время освоил множество инструментов: всего и не перечислить. Легче сказать, на чем не играет. "На духовых не могу, дыхание хорошее нужно", - объясняет он.