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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Алкоголь, которого не было

Вынесен приговор врачу, который проводил экспертизу сбитого ребенка
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Железнодорожный суд в Подмосковье приговорил врача "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Московской области Михаила Клейменова к 10 месяцам исправительных работ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ - в халатности.

Сбившую насмерть мальчика Ольгу Алисову приговорили к трем годам колонии-поселении

Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в результате наезда автомобиля в одном из дворов города Балашихи Московской области в апреле 2017 года. По результатам этой экспертизы был сделан вывод о том, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это решение вызвало большой резонанс в обществе.

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Было начато расследование по факту заключения судмедэксперта, а затем против Клейменова возбудили уголовное дело. В рамках уголовного дела была проведена комплексная судебная экспертиза комиссией из 18 экспертов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений. Результаты подтвердили, что Клейменов нарушил положения нормативных актов в сфере судебно-медицинских экспертиз, и его первоначальный вывод о состоянии ребенка в момент ДТП являлся необоснованным.

Следствие и суд установили, что обвиняемый произвел изъятие образца крови ненадлежащим образом, что привело "к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения". Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле.

Суд посчитал, что в такой ситуации, с учетом своего опыта, Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого врачом сделано не было.

Комплексная экспертиза подтвердила, что у погибшего мальчика на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало. Вывод однозначен: ребенок был трезв и здоров.

Напомним, сбившую насмерть шестилетнего мальчика Ольгу Алисову приговорили к трем годам колонии-поселении.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Железнодорожный
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