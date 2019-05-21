Циклон "закрыл" дорогу в трех селах Приморья

Три находящиеся друг за другом на одной размытой автодороге села в Партизанском районе Приморского края оказались отрезаны от остальных. В связи с этим в районе введен режим ЧС, сообщает РИА Новости.

По словам представителя отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района, сейчас ведутся ремонтные работы.

- Пока продовольствие и вода в селах есть: там есть магазины, воду люди получают из колодцев, они функционируют. По нашим расчетам, сегодня к 18:00 (11:00 мск) проезд к селам будет восстановлен, - заявил он агентству.

Мощный циклон с ливнями и штормовым ветром прошел в Приморье в понедельник, он нарушив электроснабжение в 25 населенных пунктах, во Владивостоке были повалены деревья.

Электроснабжение сегодня восстановлено полностью, сообщила "РГ" пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании. В круглосуточной работе энергетиков было задействовано 26 бригад и 27 единиц техники.