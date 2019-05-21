Хабаровчанка лишилась 10 тысяч долларов на таможне

Хабаровские таможенники изъяли у вылетающей в Южную Корею женщины 9920 незадекларированных долларов США.

Незаконный вывоз денег предотвратили при проведении контроля пассажиров авиарейса Хабаровск - Сеул. В общей сложности туристка везла почти 20 тысяч долларов.

- Законом разрешено перемещать без декларирования сумму, эквивалентую десяти тысячам долларов США. Как пояснила россиянка, она не знакомилась с таможенными правилами, несмотря на частоту заграничных поездок, - рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

В отношении женщины составили административный протокол. Теперь ей грозит штраф - от половины до двукратной незадекларированной суммы - или конфискация средств.

Деньги изъяты и находятся в камере хранения вещественных доказательств таможни до решения суда.

Это уже второй случай изъяти незадекларированных средств, произошедший в 2019 году. При этом заполнить пассажирскую таможенную декларацию можно, не выходя из дома, через интернет.