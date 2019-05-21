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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Корейские заклинательницы духов провели на Сахалине шаманский обряд

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Евгения Шерешевская/РГ Фото: Евгения Шерешевская/РГ
Фото: Евгения Шерешевская/РГ

На Сахалин в составе дружественной делегации Республики Кореи, которую возглавил директор Сеульского музея шаманизма Ян Ден Сын прибыли потомственные заклинательницы духов. Все желающие смогли приобщиться к ритуальному магическому действу, которое провели шаманки из Сеула в Южно-Сахалинске.

Перед началом действа, развернувшегося в зале корейского культурного центра Южно-Сахалинска, Ян Ден Сын подчеркнул, что это - не спектакль. В группу из 16 человек вошли настоящие потомственные шаманки - носители нематериальной духовной культуры Республики Корея. А обряд, который они провели, признан объектом нематериального духовного наследия страны.

- Мы будем вызывать духов предков сахалинских корейцев и хотим сопроводить их к месту упокоения. Мы будем молиться, чтобы жизнь потомков сахалинских корейцев была долгой и счастливой. И чтобы корейская и российская культуры сблизились и образовали симбиоз культур, - добавил директор музея шаманизма.

Фото: Ulgov.ru
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Завораживающие звуки духовых и ударных национальных инструментов, особые модуляции голоса и одежда, аромат благовоний сыграли свою роль. Многие из собравшихся настолько прониклись происходящим, что смогли ощутить, как шаманки пробивают путь в иной мир, спорят со злыми духами и в конце концов сопровождают души усопших предков к месту упокоения.

В Южно-Сахалинске была проведена сокращенная версия обряда, в которую вошли самые важные его части. Проведение полной версии занимает около двух дней.

Для приезда на остров именно в этом году есть несколько поводов: в марте исполнилось 100 лет корейскому национально-освободительному движению, прошло 80 лет с момента начала насильственной мобилизации японцами на Сахалин рабочих из этой страны, а 1 июня исполняется 70 лет выходящей на острове единственной в России газете на корейском языке "Сэ коре синмун" ("Новая корейская газета"). Ее редактор Виктория Бя и президент РОО "Сахалинские корейцы" Пак Сун Ок пригласили гостей в Южно-Сахалинск.

- Мы давно планировали приехать и провести обряд поминовения сахалинских корейцев, которые прибыли сюда не по своей воле, а также помолиться об их потомках, - рассказал корреспонденту "РГ" Ян Ден Сын.

Справка "РГ"

Сахалинские корейцы - субэтническая группа численностью около 45 тысяч человек. В большинстве своем это потомки южнокорейских рабочих, привезенных в качестве рабочей силы на Южный Сахалин в период аннексии Кореи Японской империей (1905-1945).

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