На Камчатке в лавовых пещерах обнаружили необычные сталактиты

Лавовые пещеры, образовавшиеся в результате извержения камчатского вулкана Плоский Толбачик (2012-2013 год), исследовали специалисты Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, сообщили в пресс-службе научной организации.

- Трещинное извержение продолжалось девять месяцев, и гигантские объемы изливающейся лавы (до 400 кубометров в секунду) сформировали сложно построенное лавовое поле площадью около 40 квадратных километров, - рассказал старший научный сотрудник лаборатории активного вулканизма ИВиС Александр Белоусов.

Сразу после извержения изучить образовавшиеся в недрах этого поля пещеры было невозможно - температура там превышала 1000ºC. Только сейчас вулканологи и спелеологи смогли исследовать более десяти крупных полостей и составить их карты. Протяженность самой длинной из пещер - 357 метров, а свод самой высокой из них поднимается до 20 метров. Характерная ширина - около 10 метров при высоте от трех до 10 метров.

Неожиданностью для ученых стали необычные натечные образования, обнаруженные в пещерах. Как правило, в лавовых трубах преобладают черные и темно-коричневые базальтовые "сосульки".

- Здесь же встречались сталактиты и сталагмиты, состоящие из белоснежного, желтоватого, красноватого, зеленоватого или голубоватого полупрозрачного кристаллического вещества, - отметил Александр Белоусов.

Установлено, что в основе этих образований - сульфат натрия с примесями других веществ. По предположению ученых, эти минералы образовались из газов, выделенных текущей лавой. Когда лавовое поле охладилось до 100 градусов, минеральные вещества с атмосферными осадками просочились в пещеры.