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21.05.2019 08:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тихоокеанскому флоту исполнилось 288 лет

Текст: Юлия Гарднер

Моряки-тихоокеанцы отмечают 288-годовщину со дня образования флота.

Первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке - Охотский военный порт - было учреждено 21 мая 1731 года. Его появление стало первым этапом зарождения морских сил на восточной границе России, которые затем преобразовались в Тихоокеанский флот.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Командующий флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил всех военнослужащих, гражданский персонал частей и ветеранов с годовщиной.

Он отметил, что ТОФ успешно выполняет задачи стратегического сдерживания, достойно представляя интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В честь праздника на кораблях состоялся торжественный подъем Андреевских Военно-морских флагов и флагов расцвечивания, прошли построения личного состава, на которых лучшие военнослужащие были отмечены грамотами и благодарностями командования", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

На базе соединения морской пехоты ТОФ в дальневосточной столице пройдет праздничный концерт, где выступят флотские творческие коллективы. В честь праздника на водной станции пройдут соревнования по гребле на ялах на Кубок командующего ТОФ.

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