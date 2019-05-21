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21.05.2019 09:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"На легендарном для советской авиации самолете отправились 70 пассажиров. Это воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет", - сообщает пресс-служба Иркутского аэропорта на своей странице в Facebook.

Это был последний эксплуатируемый в нашей стране Ту-134. Из Якутии он полетит в Новосибирский музей авиации и космонавтики.

В авиакомпании "Алроса" уточняют, что борт с номером RA-65693 вылетит в Новосибирск 22 мая без пассажиров. В музее истории авиации аэропорта Толмачево он присоединится к выведенному ранее из эксплуатации Ту-154М RA-85684, более известному как "Ижма".

Справка "РГ"

Ту-134 - советский самолет, способный вместить до 80 пассажиров. Разработан в начале 1960-х годов в конструкторском бюро имени Туполева. Серийно выпускался с 1966 по 1984 год на Харьковском авиационном производственном объединении. Является одним из самых массовых пассажирских самолетов, собиравшихся в СССР. Всего было построено 854 модели всех модификаций. Полностью производство было прекращено в 1989 году. Ту-134 поставлялся на экспорт в страны Варшавского договора.

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