В Приамурье появился уникальный полигон для наведения мостов

Уникальный полигон для отработки навыков развертывания мостов-конструкторов на время создали в Амурской области. Благодаря ему военные специалисты-дорожники смогут днем и ночью отрабатывать учебные задачи, не выезжая на природные открытые водоемы. Это сэкономит время и ресурсы.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, полигон представляет собой искусственный водоем площадью десять тысяч квадратных метров и глубиной в три метра. Для его создания пришлось вывезти около 50 тысяч тонн грунта. После этого котлован наполнили водой.

Вокруг нового озера разместились места для тренировок военнослужащих дорожно-комендантской службы. В их числе диспетчерский пункт и участок для развертывания сваебойных агрегатов, лесопильной пилорамы.

На полигоне можно провести тренировку по наведению малого и среднего автодорожного разборного моста через водоем, собрать низководный деревянный мост или понтоны для наплавного моста.