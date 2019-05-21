В Приморье отремонтируют 114 километров автотрасс

В текущем году дорожные ремонтники должны привести в порядок 114 километров автомобильных дорог, закончить строительство трех мостов и еще три начать строить, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По словам директора краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктора Свяченовского, работы по ямочному ремонту уже ведутся на трассах Артем - Находка - Порт Восточный, Раздольное - Хасан, Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Прилуки - Усачево, Осиновка - Рудная Пристань, Михайловка - Дальнее, Ракитное - Маревка, Душкино - Ливадия - Анна с подъездом к Южно-Морскому.

При этом самый проблемный участок Артем - Находка - Порт Восточный трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный, что сильно осложняет движение аатотранспорта в Находку. К тому же идет строительство трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный. Там работает более тысячи дорожников. Сдача дороги в эксплуатацию намечена на 2020 год.

В нынешнем летнем сезоне будут отремонтированы и мосты. По мосту через Литовку транспорт пойдет уже 15 июня, движение по мостам через Крыловку и Кроуновку запустят к 1 июля. Проект моста через Осиновку будет готов к концу сентября. Летом движение по нему начнется во временном режиме, а введение моста в эксплуатацию запланировано на третий квартал 2020 года.

Мост через Лабогу будет сдан в конце декабря, осенью завершится проектирование моста через реку Соколовка.

По словам Виктора Свяченовского, общий объем субсидий муниципалитетам на дорожное хозяйство в этом году составил 4,5 миллиарда рублей. Еще 520 миллионов рублей предприятие "Примавтодор" получит из краевого бюджета на приобретение дорожной техники.