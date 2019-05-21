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21.05.2019 05:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье отремонтируют 114 километров автотрасс

Текст: Ольга Журман

В текущем году дорожные ремонтники должны привести в порядок 114 километров автомобильных дорог, закончить строительство трех мостов и еще три начать строить, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По словам директора краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктора Свяченовского, работы по ямочному ремонту уже ведутся на трассах Артем - Находка - Порт Восточный, Раздольное - Хасан, Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Прилуки - Усачево, Осиновка - Рудная Пристань, Михайловка - Дальнее, Ракитное - Маревка, Душкино - Ливадия - Анна с подъездом к Южно-Морскому.

Приморье получит на ремонт дорог 7 млрд рублей

При этом самый проблемный участок Артем - Находка - Порт Восточный трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный, что сильно осложняет движение аатотранспорта в Находку. К тому же идет строительство трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный. Там работает более тысячи дорожников. Сдача дороги в эксплуатацию намечена на 2020 год.

В нынешнем летнем сезоне будут отремонтированы и мосты. По мосту через Литовку транспорт пойдет уже 15 июня, движение по мостам через Крыловку и Кроуновку запустят к 1 июля. Проект моста через Осиновку будет готов к концу сентября. Летом движение по нему начнется во временном режиме, а введение моста в эксплуатацию запланировано на третий квартал 2020 года.

Мост через Лабогу будет сдан в конце декабря, осенью завершится проектирование моста через реку Соколовка.

По словам Виктора Свяченовского, общий объем субсидий муниципалитетам на дорожное хозяйство в этом году составил 4,5 миллиарда рублей. Еще 520 миллионов рублей предприятие "Примавтодор" получит из краевого бюджета на приобретение дорожной техники.

Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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