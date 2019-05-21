В Сахалинской области появятся льготы на вывоз мусора

С 1 июня около 80 тысяч жителей Сахалина и Курил будут платить за услугу по вывозу бытовых отходов в два-четыре раза меньше, чем в предыдущие месяцы 2019 года. А по уже оплаченным в этом году квитанциям сделают перерасчет, сообщили в пресс-службе областного правительства.

- Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также детей войны плата снижена до одного рубля за квадратный метр жилья, - рассказал региональный министр ЖКХ Дмитрий Зайцев.

Размер оплаты для малообеспеченных граждан - два рубля за квадратный метр. В числе льготников также инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и студенческие семьи, молодые семьи, имеющие двух и более детей, со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума. Снижение тарифа для льготников компенсируют за счет средств областного бюджета.

Остальные островитяне будут оплачивать услугу из расчета четыре рубля за один квадратный метр общей жилплощади.

Напомним, новая форма оплаты за вывоз мусора введена с 1 января этого года, когда регион перешел на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Эта система должна помочь упорядочить процессы утилизации мусора, внедрить раздельное накопления отходов и ликвидировать старые свалки.