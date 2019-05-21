В Забайкалье восстановят уничтоженные пожарами чабанские стоянки

Порядок восстановления уничтоженных природными пожарами чабанских стоянок разработало Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, сообщается на сайте регионального правительства.

Сейчас проект направили для ознакомления в пострадавшие в результате ЧС районы. Перед окончательным утверждением Порядка представители местных администраций смогут озвучить свои замечания к нему. Контрольно-надзорные органы обсудят юридические аспекты. После этого документ пройдет согласование в администрации губернатора.

Министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарев отметил, что вскоре компенсации получат владельцы пострадавших в результате ЧС личных подсобных хозяйств и сельхозпредприятий. Для этого осталось дождаться только распоряжения Правительства РФ.

Напомним, ущерб, причиненный Забайкальскому краю пожарами, охватившими 17 населенных пунктов региона, оценивается в миллиард рублей. Ущерб, причиненный сельскому хозяйству, составил 600 миллионов. Остальная часть суммы - стоимость утерянного жилья.