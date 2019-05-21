Во Владивостоке проверят сообщения о разливе нефти у яхт-клуба

Информацию о разливе нефтепродуктов у яхт-клуба во Владивостоке проверят специалисты Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в городской природоохранной прокуратуре.

Ранее в группе "Мы из Владивостока" в Facebook появились фотографии, сделанные в акватории клуба. На них хорошо видно, что по поверхности воды на несколько метров растеклось масляное пятно.

К обсуждению фото активно подключились горожане. "Там еще и воняет, на лодке ходить невозможно было", "Противно даже смотреть просто", - пишут в комментариях к посту.