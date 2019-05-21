Дягилевский фестиваль может в будущем переехать в Париж

Уже сама пресс-конференция, давшая старт Дягилевскому фестивалю, стала самодостаточным культурным событием, одним из сотен, запланированных в программе.

Прежде чем начать разговор, Теодор Курентзис попросил видео-операторов поменять ракурс съемки, чтобы те не мешали спикерам прямому общению с публикой глаза в глаза.

- Дягилевский фестиваль в первую очередь это фестиваль коммуникаций, - сказал он. - Люди собрались, чтобы встречаться не с табличками, на которых обозначены имена, а с людьми. Это наш форум. Эта взаимосвязь людей - это самая сокровенная вещь, которая существует.

По мнению маэстро, то, что искусство для того и существует, чтобы избавиться от того негативного, что происходит в нашей жизни. А любой театр - это храм, из которого люди выходят обновленными и очищенными.

В это время в фойе ДК Солдатова, где проходила пресс-конференция, явственно запахло ладаном. Видимо для того, чтобы мысль о святости искусства, прошла в самые глубины сознания публики.

Фестиваль открылся российской премьерой - прозвучала Симфония № 9 ре мажор Густава Малера в исполнении фестивального оркестра, состоящего из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей. Произведение сложное и многослойное, о котором сам дирижер сказал: "чтобы понять эту вещь, надо долго с ней жить".

Для многих пермяков и гостей города Дягилевский сезон давно стал такой вещью. Чем дольше существует это явление, тем больше смыслов и слоев открывается любителям искусства.

Отличие программы нынешнего года - уклон в концертную программу и большое количество событий, которые пройдут с непосредственным участием Теодора Курентзиса. И совсем неслучайно в этом году несколько изменилась символика фестиваля - сейчас вместо портрета Сергея Дягилева на афише - черный квадрат. Как символ вечности и тайны.

На пресс-конференции была опубликована еще одна новость. Продюсер Дягилевского фестиваля Марк де Мони подтвердил слухи о переезде фестиваля в Париж. Это, правда, не означает, что Пермь лишится столь знакового события. Проведение французской части действа планируется на зимние месяцы. Первые выступления могут состояться уже в феврале-марте 2021 года.

Кстати

В этом году фестиваль проходит в XVIII раз. Продлится 11 дней. Представлено 29 коллективов из 13 стран. 35 событий основной программы. 200 событий в программе Фестивального клуба. 35 событий образовательной программы.