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21.05.2019 14:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Японские инвестиции в ульяновскую экономику достигли 500 млн долларов

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
За последние шесть лет объем японских инвестиций в экономику Ульяновской области достиг почти 500 миллионов долларов. Об этом в ходе III Международного форума "Японская весна на Волге" заявил глава региона Сергей Морозов.
На японских предприятиях в Ульяновске работает более 1200 человек. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области На японских предприятиях в Ульяновске работает более 1200 человек. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
На японских предприятиях в Ульяновске работает более 1200 человек. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области

- Япония является главным стратегическим партнером Ульяновской области, занимая первое место по объему импорта в регион, а также лидируя по объему товарооборота среди 125 стран мира, с которыми мы сотрудничаем, - рассказал Морозов. - За годы сотрудничества Ульяновской области и Японии у нас начали работать предприятия таких известных корпораций как "Bridgestone", "Takata", "Isuzu", "DMG Mori" и другие. Эти предприятия входят в число наиболее высокотехнологичных не только в нашем регионе, но и во всей России. На них работают, получая зарплату значительно выше средней, более 1200 ульяновцев.

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Губернатор также напомнил, что работа по привлечению японских инвестиций велась в условиях жесткой конкуренции с другими субъектами. Выбор инвесторов во многом обусловлен действующими в Ульяновкой области налоговыми льготами, а также передовым законодательством, гарантирующим безопасность инвестиций.

- Инвестпроекты наших японских партнеров внесены в региональный реестр особо значимых. Предприятия пользуются льготами по налогам на прибыль, имущество, землю и транспорт, - продолжает Сергей Морозов. - В регионе законодательно закреплена норма, гарантирующая, что вне зависимости от изменения политической и экономической обстановки, первоначальные условия  реализации инвестпроекта меняться не будут.

Экономика Бизнес Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Японская весна на Волге
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