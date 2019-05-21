На водохранилищах Волжского каскада организуют сквозной мониторинг

Водохранилища Волжского каскада получат сквозной комплексный мониторинг. Об этом, комментируя итоги 21-го Международного научно-промышленного форума "Великие реки", "РГ" рассказал начальник Департамента Росгидромета по ПФО Владимир Соколов.

Напомним, форум с 14 по 17 мая проходил на Нижегородской ярмарке. Значительное внимание на нем было уделено мониторингу состояния рек, а также неблагоприятным и опасным явлениям погоды в их бассейнах.

В настоящее время мониторинг приобретает все более комплексный характер, что продиктовано наличием опасных явлений, не характерных для нашей территории. Например - ураганные ветра, продолжительная жаркая "блокирующая" погода, зимние паводки, залповое выпадение как жидких, так и твердых осадков. Так в первой половине мая температура воздуха превысила среднюю климатическую норму на 7 - 10 градусов по всей территории округа. По словам Владимира Соколова, это связано с глобальным изменением климата. "Нервозность климата" - новое понятие, введенное в обиход учеными климатологами.

Уже сейчас в Татарстане введен режим ЧС по гибели озимых культур, в Мордовии выпал град на значительной территории, а зимние осадки в этом году блокировали Саратов и область на несколько дней из-за сильного снегопада.

Если оценивать форум в целом, то он становится все насыщеннее и масштабнее, отметил начальник Департамента Росгидромета по ПФО. Площадка "Великие реки" - это уже бренд, который за 21 год приобрел вес как в России, так и за рубежом.

В этом году правительством Нижегородской области был проведен круглый стол по уникальному научно-образовательному проекту "Волгонариум", связанному с изучением рек. Система сквозного мониторинга с участием ученых РАН, нижегородских вузов, институтов Росгидромета позволит получить дополнительную информацию о состоянии водных объектов не только ПФО, но и других регионов.

Обучающий семинар "Гидрометбезопасность, новые технологии в прогнозе опасных явлений", несомненно, поспособствует не только конструктивному взаимодействию Росгидромета с другими структурами, но и позволит повысить качество представляемой информации по предупреждению быстроразвивающихся процессов.

К вопросам безопасности относятся с каждым годом все серьезнее. В мае утверждена Доктрина энергетической безопасности, действует Климатическая доктрина. И на форуме каждый год появляются прорывные вопросы, на этот раз работали уже 14 секций. Прозвучало свыше 600 докладов.

Позитивными моментами стало награждение победителей конкурсов в области охраны окружающей среды. Компетентное жюри отметило высокий уровень участников конкурса "Будущее в наших руках". В этом году состоялось юбилейное награждение учителей географии. Конкурс Русского географического общества имени А.В. Потаниной получил грант.

Радует, что молодежь живо интересуется проблемами гидрометеорологии, экологии, климата. Студенты вузов Нижнего Новгорода активно принимают участие в экспедициях, старт которым дан на Нижегородской ярмарке. Недавние студенты, участники экспедиции "Подъемная сила" - уже участники конгресса форума, - уточнил Владимир Соколов.

В заключение начальник Департамента Росгидромета по ПФО отметил, что лейтмотивом подобных семинаров и вебинаров стала мысль о необходимости межведомственного обучения, включая сотрудников органов власти, принимающих решения. Это, несомненно, приведет к максимальному снижению последствий опасных природных явлений.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Всероссийским ЗАО "Нижегородская ярмарка"