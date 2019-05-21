Нижегородский оркестр Big Band Sinfonica представит дебютный диск

"Посмотри!" - так называется дебютный компакт-диск, записанный новым нижегородским оркестром Big Band Sinfonica. Его презентация состоится в Кремлевском концертном зале 23 мая. Андрей Малых, автор идеи проекта и директор Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии, рассказал корреспонденту "РГ" о том, как появился этот диск.

Андрей Валентинович, какова предыстория концерта, на котором будет презентован новый диск?

Андрей Малых: Филармония в своей истории уже имеет несколько дисков, записанных хорошими звукорежиссерами и дирижерами. Но во всех этих записях участвует большой симфонический оркестр с академическим репертуаром. В последнее время наши оркестранты стали с энтузиазмом объединяться в различного вида ансамбли: скрипачей, виолончелей, ударных инструментов, брасс-квинтет. Один из таких коллективов - Big Band Sinfonica.

Этот наш биг-бэнд - единственный коллектив, который играет только развлекательную музыку, эстрадную и джазовую, хотя, конечно, чисто джазовым его назвать нельзя. Тем не менее, исполняемая биг-бэндом музыка в корне отличается от симфоний и фортепианных концертов, которые мы тоже с удовольствием играем, но - в составе большого симфонического оркестра. В октябре мы подготовили большой концерт биг-бэнда и пригласили из Москвы двух солистов (солисты всегда участвуют в подобных больших оркестрах): Анну Лукшину (вокал) и Дмитрия Трифонова (саксофон). Концерт получился удачный, с хорошим откликом публики. Тогда и возникла идея записать диск, - на сцене Кремлевского концертного зала.

Так диск записан не в студии, а непосредственно в зале?

Андрей Малых: Да, только без публики, причем, в течение четырех часов. Это был единственный вариант собрать воедино оркестр, дирижера, солистов, звукорежиссера, да еще найти свободное время в нашем постоянно загруженном зале. Обычно, когда песни записывают в студии, делают многократные дубли, подчищают отдельные места. У нас такой возможности не было: диск записали почти сразу, и в этом есть свой плюс, он звучит не вымученно, эмоции свежие. Во время записи очень легко сосредоточиться на правильном исполнении и утратить все эмоции. У нас, на мой взгляд, этого не произошло. Мы надеемся, что диск этим живым исполнением и будет интересен слушателям.

Полагаю, что диск будет интересен и самой музыкой - светлой, несущей большой заряд бодрости и радости. Вы охватили несколько эпох, от зажигательного свинга и классики мюзикла до ласковой босса-новы и фьюжн. При этом весь альбом выдержан в одной стилистике и одном звуке, нет ощущения "попурри", а есть ощущение цельной работы. Как вы подбирали композиции?

Андрей Малых: Если говорить о чем-то, что может охарактеризовать диск в целом, то это эмоции. И академический симфонический оркестр, и биг-бэнд отличаются живым отношением к исполняемой музыке. Наш главный дирижер Александр Скульский и мы сами испытываем большое удовольствие от исполнения. Анна Лукшина и Дмитрий Трифонов очень удачно совпадают со всеми нашими устремлениями, поют и играют один другого лучше!

Оркестровые пьесы наметили сами оркестранты, как и солисты сами выбрали свои произведения. Диск назвали "Посмотри!" - с этого слова начинается единственная песня на русском языке. Диск интересен своими красками, настроением, содержательностью. И, мне кажется, он выполнит свою задачу - попадет в сердца наших слушателей.