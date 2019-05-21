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21.05.2019 14:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чистые помыслы

В течение шести лет регионы ПФО снизят объем сбрасываемых в Волгу загрязненных стоков на 70 процентов
Текст: Андрей Андреев, Алексей Иванов (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 107(7865)
Семь регионов ПФО, участвующих в федеральном проекте "Оздоровление Волги", до конца 2024 года должны будут совокупно сократить сброс загрязненных стоков в реку почти на 800 миллионов кубометров. То есть более чем на 70 процентов от нынешнего показателя.

Об этом на прошедшем в Нижнем Новгороде форуме "Великие реки" сообщил замначальника департамента Росприроднадзора по ПФО Владислав Иванов. Речь идет о Чувашии, Марий Эл, Татарстане, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. В данный момент завершается инвентаризация и оценка текущей ситуации на объектах водоотведения.

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В частности, Росприроднадзор определил перечень из 104 предприятий - крупнейших загрязнителей, каждое из которых сбрасывает в Волгу свыше 400 тысяч кубометров стоков ежегодно. Выявлены 53 источника несанкционированного сброса сточных вод, 51 затонувшее судно.

Особое внимание уделяется объектам накопленного экологического вреда, расположенным в водоохранной зоне. Так, серьезным источником загрязнения является земельный участок в районе бывшей территории Сормовской нефтебазы в Нижнем Новгороде (так называемая Бурнаковская низина). Нефтепродукты из линз, сформированных в земле, попадают в сбросной канал Сормовской ТЭЦ и далее в Волгу. Кроме того, эти же загрязнители проникают в реку через берег и дно реки, в результате чего нижегородцы регулярно наблюдают, как по воде проплывают огромные нефтяные пятна. Сейчас власти занимаются тем, чтобы включить Бурнаковскую низину в реестр объектов накопленного экологического ущерба, это позволит привлечь средства на ее рекультивацию.

Вместе с тем, подчеркнул Владислав Иванов, показатель снижения объема загрязненных стоков, которого планируется достичь в 2024 году, не учитывает концентрацию загрязняющих веществ, и этот момент обязательно нужно предусмотреть.

В течение шести лет в указанных выше регионах ПФО запланирована реконструкция и строительство 220 очистных сооружений (ОС), из них 31 - уже в 2019 году. К примеру, в Марий Эл работы пройдут на канализации Козьмодемьянска, появятся ОС в Мари-Турекском районе. В Ульяновской области проведут реконструкцию ОС канализации Новоульяновска стоимостью 258 миллионов рублей, начнется в текущем году и первый этап реконструкции ОС канализации правобережья Ульяновска. В 2019 году на эти цели направят 659 миллионов рублей. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана направило заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на строительство биологических очистных сооружений в селе Красный Бор и в городе Заинске.

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Но во всех этих случаях речь идет, скажем так, об известных и измеримых источниках стоков. Не менее важной проблемой является диффузное загрязнение, когда вредные вещества попадают в воду из объектов, расположенных на суше. К примеру, это могут быть мусорные полигоны с нарушенной гидроизоляцией, нефтехимическое, сельскохозяйственное, кожевенное производство и так далее. Пока средства на решение таких проблем выделяются лишь эпизодически.

По оценке профессора Института водных проблем РАН Евгения Веницианова, подобные загрязнения могут составлять до половины общего объема. Попытки решить эту проблему "наскоком" с помощью инвентаризации источников, которые определяются визуально, недостаточно, считает ученый. Для расчета реального объема стоков необходимо иметь больший набор данных. Это гидрографическая и гидрологическая структура ландшафта, физические параметры, например наличие различного вида почв, химические характеристики, показывающие, какие виды загрязняющих веществ являются приоритетными. Только в совокупности все эти данные позволят оценить реальное влияние диффузного стока на экологию Волги и других рек. .

Прямая речь

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

- Всего на реализацию проекта "Оздоровление Волги" в регионе предполагается направить 18,8 миллиарда рублей, из них 3,4 миллиарда - в текущем году. Очистные сооружения в Нижегородской области в основном были построены в 1960-1970-е годы и сегодня зачастую не соответствуют необходимым требованиям. Благодаря их реконструкции и модернизации нам удастся значительно снизить объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. Это позволит улучшить качество жизни миллионов человек, проживающих в бассейне великой реки.

Общество Экология Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ПФО Марий Эл ПФО Ульяновская область ПФО Татарстан ПФО Чувашская республика
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