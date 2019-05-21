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21.05.2019 15:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые создают суперточный тест на рак кожи

Текст: Ксения Колесникова

Специалисты Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева (вуз-участник Проекта 5-100) разрабатывают уникальную систему, которая позволит максимально точно определить первые признаки меланомы.

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В основе тест-системы - технология съемки и анализа изображений, которая используется на спутниках дистанционного зондирования Земли из космоса. Специальные камеры могут "разглядеть" гораздо больше, чем глаз человека, даже опытного врача. Они работают сразу в нескольких диапазонах оптического излучения и очень точно отличают здоровую кожу и родинку от опасных новообразований.

Первые прототипы устройства-сканера кожи уже тестируются на базе Самарского областного онкологического диспансера. Результаты обнадеживают - новый прибор в 97 процентах случаев определяет рак кожи на ранней стадии. Для сравнения - точность обычного, стандартного клинического исследования не превышает 50-60%.

- Мы проводим дополнительные эксперименты, чтобы улучшить алгоритм классификации патологий. Сейчас уже изучили около 1000 спектров различных образцов тканей кожи, - говорит доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко. - Результаты проведенных нами исследований были опубликованы в издании Journal of Biophotonics.

Фото: iStock
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Почему это исследование так важно? Каждый год в России выявляется примерно 9 тысяч новых случаев рака кожи. Меланома - одна из самых опасных опухолей. Но если диагноз поставлен вовремя, то в 90 процентах случаев больного можно спасти.

- Созданная аппаратура компактна и может использоваться для высокоточной диагностики не только в специализированных медицинских центрах, но и для проведения общей диспансеризации на базе районных поликлиник, где нет достаточного количества узких специалистов: дерматологов, онкологов, - сообщают разработчики.

В планах самарских ученых - исследования, посвященные ранней диагностике других заболеваний - от сердечно-сосудистых патологий до диабета.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Онкология: как победить рак
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