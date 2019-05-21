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21.05.2019 20:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В индустриальный парк "Преображенка" под Самарой зашел новый резидент

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В Самарской области на прошедшей неделе подписано инвестиционное соглашение между управляющей компанией индустриального парка "Преображенка" - АО "ПромПарки" - и ООО "ОКТАВАпринт". На территории вышеназванной современной площадки для быстрого запуска инвестпроектов построят предприятие по производству изделий из бумаги и картона.
Резидентам ИП "Преображенка" гарантирована поддержка со стороны АО «ПромПарки» и руководства региона, а также налоговые преференции. Фото: Правительство Самарской области Резидентам ИП "Преображенка" гарантирована поддержка со стороны АО «ПромПарки» и руководства региона, а также налоговые преференции. Фото: Правительство Самарской области
Резидентам ИП "Преображенка" гарантирована поддержка со стороны АО «ПромПарки» и руководства региона, а также налоговые преференции. Фото: Правительство Самарской области

Предполагается полный цикл производства изделий от разработки дизайна, изготовления и до выполнения полиграфических работ в соответствии с требованиями заказчиков. Проектом предусматривается производство широкой номенклатуры изделий из бумаги и картона как для бытовых нужд - сувенирная, подарочная упаковка, так и для использования в различных сферах - фармацевтике, пищевой промышленности, изготовлении канцелярских изделий.

Проектная мощность нового производства, создаваемого на территории индустриального парка "Преображенка", - свыше десяти миллионов упаковок в год. Благодаря инвестпроекту будет создано 17 новых рабочих мест. ООО "ОКТАВАпринт" стал десятым резидентом индустриального парка.

Фото: Правительство Самарской области
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К слову, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области уделяет особое внимание развитию промышленности в регионе и поддержке предпринимателей, создавая территории для локализации новых производств. В их числе - индустриальный парк "Преображенка", расположенный на границе города Самара в Волжском районе на пересечении федеральной трассы М32 и региональной трассы Р226. Это современная площадка, созданная для комфортного и быстрого запуска производства, общей площадью 142 гектара. В распоряжении резидентов - готовая инженерная и транспортная инфраструктура. Здесь уже создано 307 новых рабочих мест.

Якорным резидентом ИП "Преображенка" является дочерняя компания одного из крупнейших производителей автокомпонентов в мире Robert Bosch GmbH - ООО "Роберт Бош Самара".

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов неоднократно отмечал эффективность использования таких площадок, как ИП "Преображенка", для привлечения инвесторов.

- С 2013 года правительством области ведется работа по созданию территорий, обеспеченных необходимой инфраструктурой для оперативного вхождения инвесторов и развития бизнеса на взаимовыгодных основах. Одним из пилотных проектов на территории региона стал индустриальный парк "Преображенка". Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании отметил, что регион занимает пятое место в стране по качеству созданной для бизнеса инфраструктуры, и наша задача использовать этот потенциал для привлечения инвесторов, создания новых рабочих мест, - отметил Дмитрий Богданов.

Резидентам ИП "Преображенка" гарантирована поддержка со стороны АО "ПромПарки" и руководства региона, а также налоговые преференции.

Фото: Правительство Самарской области
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- Что касается земельных участков, то у нас достаточно гибкий подход к их предоставлению. Мы гарантируем подсоединение ко всем необходимым инженерным сетям. Есть также льготы, которые обеспечиваются законодательством Самарской области по налогу на прибыль и на имущество в зависимости от объема инвестиций. Есть и требования к компаниям, которые хотят здесь разместиться: это регистрация на территории Волжского района, производство с отсутствием вредных выбросов в атмосферу, а также должна быть очистка промышленных стоков, если они есть, и очистка ливневых стоков, - рассказал об условиях для резидентов генеральный директор АО "ПромПарки" Сергей Евсеев.

Потенциальные инвесторы, подходящие по всем критериям, оперативно получают земельный участок для своего предприятия в индустриальном парке. Время оформления с учетом межевания и постановки на кадастровый учет - всего два месяца. Вместе с землей компании предоставляют и все необходимые точки подключения к инженерным сетям. Как только резиденту передают участок, он сразу же может начинать строительство завода.

Сергей Евсеев также рассказал, что в ближайшее время планируется расширение парка. Уже идут переговоры с несколькими компаниями, которые планируют разместить на новой территории ИП "Преображенка" свои производства.

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