На Вятке перешло в активную фазу обсуждение проекта создания агломерации вокруг областного центра. За счет этого власти надеются привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на инфраструктуру, а также сделать территорию более привлекательной для трудовых ресурсов. Однако единства в том, какой же должна в итоге получиться эта агломерация, в регионе пока нет.

По умолчанию подразумевается, что речь идет о еще большем сближении трех крупнейших городов области, естественным путем разрастающихся навстречу друг другу, - Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском. Однако некоторые эксперты предложили более экстравагантные варианты, включающие города, расположенные порой более чем в сотне километров от областного центра, такие как Котельнич. Причины называются разные. Так, по мнению профессора ВятГУ Тамары Ашихминой, в агломерацию мог бы войти, например, и Оричевский район, поскольку в поселке Левинцы начало работать крупное предприятие по производству лекарств. А это уже биотехнологический кластер, элементы которого есть в Кирове.

Своя точка зрения у статистиков. Они включают в потенциальную агломерацию четыре района, приплюсовывая сюда к указанным трем муниципалитетам еще и Юрьянский район. По словам замруководителя Кировстата Владимира Зырина, именно в них сегодня происходит концентрация экономических и социальных ресурсов. Здесь не только проживает половина населения области, но и сосредоточено свыше 80 процентов промышленного производства, столько же малого бизнеса, три четверти инвестиций и почти 70 процентов торговли. Причем тенденция идет по нарастающей. При значительном убывании населения области в целом (в минусе все остальные районы) этот показатель в данных четырех муниципалитетах вырос более чем на восемь процентов за последние 17 лет.

- Киров работает неким "пылесосом", забирая население из районов, - пояснил Владимир Зырин на недавнем совещании по этой теме в администрации города. - Многие приезжают сюда учиться и остаются работать. И если на развитие агломерации направят дополнительные ресурсы, вряд ли это будет интересно остальным муниципалитетам области.

Но, как заметила управляющий директор института-разработчика нового генплана Кирова Елена Чугуевская, агломерация не назначается сверху.

- Она формируется рыночными законами, а не управленческими решениями, - подчеркнула эксперт. - Важно выделить конкурентные преимущества, а решения власти должны быть направлены на развитие взаимосвязей этой территориальной системы.

Причем в России агломерации идут своим путем. В Европе это разрастание крупных городов за счет поглощения пригородов. А здесь играет роль большой территориальный разрыв между населенными пунктами и в агломерацию объединяются большие города, отстоящие друга от друга порой за сотни километров. Поэтому нужно не только выделить границы агломерации, исходя из целой совокупности факторов, в том числе из транспортной доступности, а также учесть ежедневную "маятниковую" миграцию населения от места работы к месту проживания.

Сегодня это происходит не только в рамках Кирова, где люди утром перемещаются из спальных микрорайонов в рабочие, а вечером наоборот, но и между тремя городами предполагаемого варианта агломерации, несмотря на относительное большое расстояние между ними - от Кирова до Слободского - 30 километров, а до Кирово-Чепецка - 40. И тем не менее жители готовы на такие неудобства ради работы, большей зарплаты, карьеры.

Именно предполагаемая транспортная схема вызвала наибольшую дискуссию и массу вариантов. Дело в том, что все три города укладываются в окружность радиусом около 20 километров. Но при этом дороги расположены так, что по-настоящему прямое сообщение возможно только между Кировом и Слободским, а из Кирово-Чепецка в них можно добраться лишь окружным путем, поскольку прямой путь пересекают реки.

По мнению доцента кафедры экономики и менеджмента Вятской государственной сельхозакадемии Александра Носова, чтобы агломерация состоялась, в первую очередь надо решить проблему сообщения в треугольнике Киров - Кирово-Чепецк - Слободской с выходом на федеральную трассу через Каринторф.

Первая подвижка уже есть благодаря началу строительства моста через реку Чепца. Сейчас летом действует понтонный мост, зимой намораживают ледовую переправу, но эти временные варианты не обеспечивают стабильного выхода на Слободской.

Но замглавы администрации Слободского района Александр Костылев сразу обратил внимание экспертов на то, что в случае агломерация нужно развивать не только большие дороги, но и местные, которые окажутся на этой территории.

- Едем в сторону нашей Боровицы, где фактически элитный спальный район Кирова. Границу Кирова в Порошино пересекаем - и въезжаем на сельские дороги. При сети дорог в 400 километров всего 30 миллионов рублей в год на ее содержание. И как народ будет воспринимать тот факт, что одни дороги отремонтировали, а другие нет, хотя все они в одном районе?

Иллюзии, что транспортную проблему агломерации можно будет решить с ходу, развеял министр транспорта Кировской области Михаил Поршнев. С 2017-го регион участвует в приоритетном нацпроекте "Безопасные и качественные дороги". Паспорт проекта утвержден до 2024 года, и менять его параметры нельзя. В городах предполагаемой агломерации к указанному сроку в нормативное состояние необходимо привести 85 процентов дорог, что не удастся, если распределить средства на все трассы.

По мнению представителей Слободского и Кирово-Чепецкого районов, создание агломерации может существенно повлиять на их развитие. Например, многочисленные сельские поселения, расположенные вблизи областного центра, правильнее будет рассматривать как спальные районы Кирова с соответствующими расходами на социальную инфраструктуру. А при строительстве прямой дороги Слободской - Кирово-Чепецк возникнут дополнительные условия для жителей ряда поселений, расположенных вдоль нее. Транспортная доступность с Кирово-Чепецком даст им работу, что положительно скажется на развитии территорий. Кроме того, создание агломерации послужит дополнительным толчком к расширению индивидуального жилищного строительства на территории поселений. .

Комментарий

Илья Шульгин, глава администрации Кирова:

- Сегодня не только областной центр является мощнейшим "пылесосом" трудовых ресурсов. Существенная миграция за пределы области показывает, что мы теряем лучшие подготовленные кадры, меняем структуру трудового капитала в худшую сторону. Причины связаны с тем, что не решены пространственные и градостроительные вопросы. Хотя дефицит земли в Кирове очевиден, агломерация не предполагает ее захвата у соседних районов, а направлена на то, чтобы за счет правильной градостроительной политики получить зоны роста. Сегодня мы не можем сделать нормальную дорогу на поселок Сидоровка (он административно принадлежит областному центру. - Прим. "РГ"), поскольку она проходит и по землям Слободского района, что создает противоречие с Бюджетным кодексом. Мы можем не только дороги положить, но и правильно распределить финансовые потоки, чтобы все получили возможность равного развития. Кировская область уникальна в плане географии, у нас максимальное в России количество соседей - девять регионов, и если говорить о межрегиональном развитии, это мощнейший козырь. И агломерация как раз может стать центром притяжения - и компетенций, и профессиональных работников, и туристов.