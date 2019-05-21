В Казани открылся чемпионат WorldSkills Russia

В любом возрасте у человека должна быть возможность научиться новым для себя навыкам или вовсе получить новую профессию. И задача государства помочь ему в этом. Об этом говорила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в рамках национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Она пообщалась с участниками чемпионата "Навыки мудрых" для работников старше 50 лет. Некоторые из них не побоялись кардинально поменять профессии и выйти в новую профессиональную нишу.

Татьяна Голикова отметила, что сейчас государство готово помогать людям не только менять профессию (с помощью государственных программ переобучения, в том числе по стандартам ворлдскиллс), но и переезжать на работу в другие регионы, где человек может по-новому раскрыть свои таланты и быть востребованным.

Так, правительство через механизм региональных программ повышения трудовой мобильности предоставляет финансовую поддержку работодателям, испытывающим потребность в привлечении кадров.

16 регионов определены как приоритетные с точки зрения привлечения туда работников. В скором времени перечень расширят до 20. Им выделяются субсидии из федерального бюджета на софинансирование специальных программ по поддержке работодателей, привлекающих работников с других территорий. Так, на Дальнем Востоке такое предприятие может получить от 225 тысяч до одного миллиона рублей.

Однако с учетом особого внимания к социально-экономическим процессам в Дальневосточном федеральном округе все регионы в его составе запланировали на 2020 год оказывать максимально возможную финансовую поддержку своим работодателям - один миллион рублей (для регионов, не входящих в состав ДФО, размер финансовой поддержки на одного работника составляет 225 тысяч), уточнили "РГ" в аппарате вице-премьера.

"Финансовая поддержка дает возможность работодателю создать для нового работника все необходимые условия для его скорейшей социальной интеграции на новом месте. Деньги работодатель направляет на обеспечение работника жильем, материальную помощь для обустройства, оплату расходов на переезд работника и его семьи, а также на оплату его обучения или переобучения", - сказала Татьяна Голикова.

В результате реализации региональных программ повышения мобильности в период 2015-2018 годов решение о переезде в другой регион приняли 1748 человек. "Эта цифра может показаться скромной. Но этот механизм востребован в большей степени квалифицированными кадрами", - продолжила Голикова. Например, специалистами по организации производственных процессов, инженерами, конструкторами, работниками по наладке станков, лаборантами и другими работниками, обладающими специальными знаниями и навыками.

Тем временем в Казани на турнире представлено огромное количество профессий, начиная от ресторанного дела и заканчивая сложными инженерными системами и эксплуатацией летательной техники. В пяти огромных павильонах не уместились все 93 компетенции, поэтому были организованы выездные площадки.

Тренироваться участникам действительно приходится в сложных условиях, поскольку посмотреть на них собрались, кажется, все школьники Казани и близлежащих районов. Встречались даже детсадовские группы. Организаторы договорились о пуске дополнительных электричек в сторону аэропорта, Экспоцентр находится напротив. И все они битком.

- Конечно, все недочеты тяжело предусмотреть при организации такого большого чемпионата, ошибки будут доработаны, и мировой чемпионат в августе у вас пройдет на уровне, - уверен эксперт в компетенции "Изготовление прототипов" Максим Рябченок. Среди 1500 российских участников, были замечены и иностранные студенты. Всего потренироваться в рамках российского турнира перед мировым первенством приехали представители 25 стран. Корейцев можно было увидеть на ландшафтном дизайне, индусов - на обслуживании вертолетов, англичан - на кулинарии и ювелирном деле.

- Если будете сильно волноваться, то можно сразу сниматься с соревнований, - говорит Антон Коляда из московской области, участвующий в разборе тяжелой техники. В его задачу входит определить точность измерения мотора, проверить у грузовика электронику, систему дизельных двигателей и гидравлику.

Так как компетенция у Антона в этом году в России проводится впервые, то и конкуренция состоит всего из шести человек. Времени на подготовку давали мало, тяжелой техники для тренировки не было - тренировались на прототипах, и отбирали самых опытных.

- Пойдем на каменщиков посмотрим, что люди действительно руками делать умеют, - призвал своего товарища по команде айтишник Артем Захаров. - Это тебе не 3D-моделированием заниматься, это все по-настоящему.

- В прошлом году на шестом российском финале в Южно-Сахалинске казалось, что конкурсы по сложности проходят на запредельном уровне, - признался "РГ" Александр Бобиков, сертифицированный эксперт по кирпичной кладке. А в этом году придумали резать кирпич на конус и укладывать аркой. Это очень трудно.

На турнире есть частный бизнес, который сам предлагает государству популяризировать ту или иную профессию. К примеру, ребята из питерской академии керамики очень хотят попасть на российский турнир, а пока приехали с демонстрационной компетенцией. Сами придумывали задание, сами тренировались.

- Мы постоянно слышим истории, что в колледжах закрывается гончарное дело, как это недавно случилось в Кисловодске. Там исчезло профильное предприятие. С другой стороны, спрос на производство крафтовой посуды для ресторанов возрастает, а специалистов нет. И мы решили поддержать процесс обучения этой профессии через чемпионат,- говорит Виктор Денисов, мастер производственного обучения павловского техникума народных художественных промыслов.

Татьяна Голикова: Государство готово помогать людям в любом возрасте не только менять профессию, но и переезжать на работу в другие регионы

Очень забавно наблюдать на соревнованиях за парикмахерами. Вместо живых моделей мастерство они оттачивают... на головах манекенов. Никаких частей тела у пластиковых тренажеров больше нет. А вот проходить мимо массажистов - только себе на зависть. Соревнуются они как раз на живых людях. Учитывая, что чемпионат России является предвестником мирового первенства, то и задания у многих на высочайшем уровне. К примеру, ювелирам из серебра нужно сделать три сферы, нанести на них гравировку, дополнительные элементы, а потом соединить это все в шар. Атмосфера здесь царит весьма напряженная.

Между тем президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия чемпионата решил заняться рекрутингом. Он пообещал, что те, кто пробьется в финал российских соревнований и захочет перебраться в Татарстан жить или просто на учебу, то ему будут созданы все условия.