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21.05.2019 12:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В нижегородской больнице имени Семашко сменилось руководство

Текст: Антон Дерябин, Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Исполняющим обязанности главного врача нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко с 22 мая назначен Николай Миронов, до этого занимавший пост заместителя главврача по медицинской части. Об этом было объявлено на совещании с руководством больницы, которое прошло сегодня в региональном минздраве, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: Александр Ярошенко
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Вице-губернатор Нижегородской области Андрей Гнеушев выразил уверенность, что прежний руководитель лечебного учреждения Роман Зайцев поддержит Николая Миронова и "поделится своим опытом с молодыми специалистами всего региона". По словам источника "РГ" в правительстве области, скорее всего Роману Зайцеву будет сделано предложение о новом трудоустройстве, и речь идет не о тех вариантах, что озвучивались прежде.

Отметим, что ранее минздрав региона направил главврачу уведомление о прекращении трудового договора "в связи с достижением предельного возраста для замещения должности руководителя медицинской организации". 19 мая Роману Зайцеву исполнилось 65 лет. В качестве альтернативы ему предложили должности начальника отдела по работе с жалобами ГКУ НО "Центр медицинской инспекции" или начальника административно-хозяйственного отдела ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода". Главврача пригласили 20 мая в минздрав, чтобы ознакомиться с приказом об увольнении.

Однако еще в марте коллектив больницы имени Семашко провел общее собрание, на котором работники проголосовали за продление контракта с главврачом, соответствующее письмо было отправлено тогдашнему министру здравоохранения региона Антону Шаклунову (покинул свой пост в середине апреля). Эффекта это не возымело. Тогда сотрудники больницы вновь стали обращаться во всевозможные инстанции с просьбой оставить главврача на своей должности, очередное собрание коллектива по этому поводу состоялось в понедельник 20 мая.

По словам Зайцева, внутренне он уже был готов согласиться с решением минздрава, но когда увидел реакцию сотрудников больницы, решил не подписывать приказ об увольнении. Сейчас, судя по всему, ситуацию удалось сгладить.

Новый руководитель лечебного учреждения будет избран после проведения конкурса, о котором объявят в течение месяца, добавили в минздраве Нижегородской области.

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