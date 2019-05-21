В Оренбуржье ввели аналог программы "Земский доктор"

Решить наболевшую проблему нехватки кадров в Оренбуржье рассчитывают с помощью новой региональной программы, аналогичной "Земскому доктору". Ее главное отличие от федеральной в том, что получить подъемные в миллион рублей смогут молодые врачи, которые прошли обучение по целевому набору и прибудут на работу к своим заказчикам как в сельские территории, так и в города области.

Пойти на такие меры местные власти заставила наметившаяся в последние годы тенденция снижения популярности "земской" программы - по итогам 2018-го она сработала здесь недостаточно эффективно. Участниками проекта "Земский доктор" в области стали всего 20 врачей, что значительно ниже запланированного показателя. А подъемные в 500 тысяч рублей по программе "Земский фельдшер", которая заработала здесь в прошлом году, получили восемь медиков. Для степного региона это капля в море.

Власти региона поручили решать кадровую проблему более эффективно и адресно. Привлечь врачей на село и ликвидировать дефицит узких специалистов в медучреждениях и призвана новая региональная инициатива. Уже в этом году получить выплату из региональной казны в миллион рублей смогут 50 врачей.

Отбором займется комиссия регионального минздрава. В первую очередь сегодня требуются участковые врачи - терапевты, педиатры, - пояснили в минздраве области. А также кардиологи, неврологи, онкологи, сосудистые хирурги, эндокринологи. Районные больницы испытывают острый дефицит хирургов, анестезиологов-реаниматологов.

Комментарий

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

- Инициатива Оренбуржья правильная. С учетом того, что зарплата начинающих врачей не очень высокая, а нагрузка, наоборот, огромная, желающих осваивать сложную и ответственную профессию не так много, как кажется. Молодые специалисты, разочаровавшись в профессии, часто покидают ее, предпочитая более простые и доходные занятия.

Но также необходимо задуматься о реализации системы оплаты труда, при которой специалисты, работающие в разных регионах, но выполняющие одни и те же функции, должны получать равную зарплату. Иначе будет отток работников в более "богатые" регионы, что ставит под угрозу качественную реализацию национального проекта по демографии из-за неравномерной обеспеченности медицинскими услугами россиян.