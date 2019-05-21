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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На вольные хлеба

В Прикамье растет число желающих стать фрилансерами
Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 107(7865)
Более трех процентов трудоспособных жителей Пермского края, по данным исследования компании HeadHunter, на сегодняшний день являются так называемыми вольными художниками, или фрилансерами.

Одних в свободное плавание побудили отправиться проблемы с трудоустройством или семейные обстоятельства, других увлекла мечта с годами построить собственный бизнес и легализовать его.

При этом, как выяснилось, более 23 процентов штатных сотрудников прикамских предприятий мечтают посвятить себя фрилансу в будущем. Популярность работы "на себя", по мнению экспертов рынка труда, объясняется тем, что фриланс сегодня востребован не только у соискателей, но и у работодателей. Зачастую для решения разовых или непрофильных для компании задач выгоднее нанять стороннего специалиста, который, возможно, ни разу не появится в офисе, но будет отлично знать свое дело.

Фото: iStock
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Кроме того, фрилансеры могут помочь работодателю решить проблему с нехваткой кадров, ведь исполнителя можно найти в любой точке планеты. Большинство пермских фрилансеров трудятся в профессиональных сферах "Искусство, развлечения, медиа", "Юристы", "Административный персонал" и "Продажи". Особенно популярно у вольных художников направление "Маркетинг, реклама, PR".

По словам фрилансера Ирины Ивановой, работавшей ранее маркетологом в одной из пермских компаний, уйти на вольные хлеба ее заставили семейные обстоятельства. Ребенок перешел из детского сада в школу, и каждый день ездить на работу в отдаленный район города уже не представлялось возможным. Помимо этого задуматься о фрилансе заставила дискриминация по возрасту: работодатели один за другим отказывали 39-летней пермячке в должности маркетолога, полагая, что более молодые соискательницы окажутся энергичнее и креативней.

- Поиски заказчиков не занимают у меня много времени, ведь во фриланс я ушла, уже имея хорошую клиентскую базу, - рассказывает Ирина. - К тому же большую роль в этом процессе играют рекомендации друзей и знакомых. Ко мне обращаются в основном представители небольших компаний, специализирующихся на производстве мебели и элементов декора, которые не могут себе позволить специалиста по продвижению на штатной основе. Работать с малым бизнесом сегодня непросто: как правило, у таких заказчиков нет долгосрочных планов развития. Поэтому и заработки в итоге получаются нестабильными. Тем не менее в дальнейшем я бы хотела остаться фрилансером, поскольку уже не вижу себя в работе по найму в офисе. При этом меня не пугает перспектива легализовать свой бизнес, как этого требует новый закон о самозанятых гражданах. Здесь есть свои плюсы.

Чаще всего удаленной работой, по данным исследования компании HeadHunter, в Перми интересуются соискатели в возрасте 26-35 лет. Как правило, это молодые женщины в декретном отпуске, которые могут посвятить работе 2-3 часа в день. У большинства из них высшее образование, а трудовой стаж превышает шесть лет.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Среди своих ключевых навыков фрилансеры выделяют грамотную речь, умение работать в команде и вести переговоры, организаторские навыки. Основная их часть в совершенстве владеет графическими редакторами и программами для создания презентаций. Около девяти процентов соискателей согласны на удаленную работу.

- В Прикамье чаще всего фрилансера или желающего перейти на данный формат работы можно встретить в Перми, однако это не говорит о том, что в других городах края таких людей нет, - пояснила руководитель пресс-службы "HeadHunter Урал" Анна Осипова. - На региональный центр приходится 86 процентов соискателей, готовых к удаленной работе. Еще три процента проживают в Березниках, 2,5 процента - в Чайковском, по одному проценту - в Соликамске, Лысьве и Кунгуре.

Кстати, фриланс-формат для жителей небольших городов имеет свои преимущества, например позволяет получить более высокий доход. Зарплатные предпочтения фрилансеров в среднем находятся в районе 30 тысяч рублей. В то же время многие из них стремятся заработать больше за счет расширения круга заказчиков, оценивая при этом стоимость своих услуг ниже сложившегося рыночного уровня.

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