Пониженная ставка по ипотечным займам в Прикамье будет доступна для семей с двумя детьми на весь срок кредита, то есть максимально на 20 лет.

Такая возможность у пермяков появилась после вступления в силу соответствующего постановления правительства РФ. Рассчитывать на государственное субсидирование стоимости кредита в регионе смогут почти 30 тысяч семей.

Напомним, ранее субсидируемая государством ставка в размере шести процентов годовых (в среднем ипотечная ставка на рынке составляет в настоящее время 9,6-11 процентов годовых) была доступна семьям с двумя детьми только на три-пять лет. Не исключено, что именно по этой причине программа субсидирования ипотечной ставки, реализуемая с 1 января 2018 года и рассчитанная до 2022 года, остается недостаточно востребованной.

Теперь, по мнению экспертов рынка недвижимости, за счет ее корректировки удастся повысить спрос на льготные кредиты. На финансовом рынке региона еще в конце прошлого года было отмечено оживление. Рост объемов кредитования в Прикамье обусловлен невысокой стоимостью привлечения заемных средств. Так, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась за год с 10,9 до 9,6 процента. Многим пермякам такой уровень показался приемлемым, и они решились улучшить жилищные условия с помощью заемных средств.

Их желание подогревали и прогнозы об изменении процентной ставки в будущем году и повышении стоимости кредитов. В результате Прикамье стало не только одним из регионов, где стремительно вырос объем ипотечных кредитов, но и, по версии Национального бюро кредитных историй (НБКИ), вошло в российский топ-20 по размеру жилищных займов. Размер кредитов на улучшение жилищных условий за год вырос на 5,2 процента (в денежном выражении сумма составила 1,75 миллиарда рублей).

Тенденция увеличения ипотечного кредитного портфеля банков отмечается и в текущем году. Так, по данным отделения ЦБ РФ по Пермскому краю, за январь 2019 года в регионе выдано на 1,2 процента больше ипотечных кредитов, чем в январе 2018-го, - 1670 на 2,8 миллиарда рублей. Средний срок кредитования составил 17 лет, средневзвешенная процентная ставка - 10 процентов.

С учетом существенных изменений в программе льготной ипотеки, которой, по оценке региональных властей, в Пермском крае могут воспользоваться почти 30 тысяч семей, к концу года объем выданных жилищных кредитов может существенно превысить прошлогодние показатели.

Кардинальные изменения в программе льготного ипотечного кредитования положительно повлияют на региональный строительный рынок. По словам директора СМУ N 3 "Сатурн-Р" Николая Кирюхина, сегодня строители напрямую зависят от уровня покупательской способности населения, которая, к сожалению, последние несколько лет снижается.

- Сегодня потребность в новом жилье в Перми составляет всего порядка 400 тысяч квадратных метров в год, именно столько могут приобрести пермяки, имея определенный уровень дохода, - отметил он. - Увеличить потребность можно, например, созданием льготных условий ипотечного кредитования. Доступность жилищных займов всегда была своеобразным маркером строительного рынка, позволяла ему с уверенностью смотреть в будущее и развиваться.

Стоит отметить, что наряду с льготной программой ипотечного кредитования в Пермском крае продолжает работать программа "Молодая семья", которая позволяет супругам в возрасте до 35 лет получить социальную выплату в размере 10 процентов от средней стоимости жилой недвижимости. В 2012-2018 годах в рамках программы жилищные условия улучшили 6,3 тысячи молодых семей, для чего из консолидированного бюджета было выделено более трех миллиардов рублей.