В Саратовской области СК начал проверку из-за отравления клиентов кафе

В Саратовской области начата доследственная проверка по факту массового отравления в одном из кафе города Энгельса. На больничной койке оказалось не менее восьми человек.

Как сообщил во вторник Следственный комитет по региону, информация о госпитализации посетителей точки общепита была опубликована в местных СМИ.

- По предварительным данным, в городе Энгельсе не менее восьми человек, в том числе трое детей, госпитализированы с симптомами кишечной инфекции, - уточнили в СУ СК РФ по Саратовской области.

Все пострадавшие посещали кафе на улице Химиков и почувствовали себя плохо после употребления продукции этого заведения.

Сейчас деятельность кафе приостановлена. Для выяснения причины заболевания специалистами отобраны пробы питьевой воды, продуктов, готовых блюд, смывы с объектов внешней среды и материал для исследований от персонала заведения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

