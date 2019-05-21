В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки

В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, подсудимый считался высококвалифицированным специалистом в области подростковой психологии. В ноябре 2016 года к нему обратилась женщина с просьбой провести с ее 16-летней дочерью сеансы психотерапии.

Однако как установил суд, мужчина, зная, что ребенок не сможет ему сопротивляться, напал на него. Матери психотерапевт заявил: у девочки психическое расстройство и склонность к фантазиям, поэтому не стоит верить всему, что она будет рассказывать о происходящем на сеансах.

Несмотря на то, что подсудимый вину не признал, суд назначил ему тюремный срок, с ограничением свободы на полтора года. Кроме того его лишили права пять лет заниматься врачебной деятельностью.