За долг в 463 рубля жительницу Перми не пустили за границу

Небрежность в работе судебных приставов Перми стала причиной убытка для федерального бюджета. Из государственной казны жительнице Перми выплатят более ста тысяч рублей.

Индустриальный суд Перми признал правоту туристки, которую в 2017 году пограничники не выпустили из страны. Она собралась тогда в Италию на концерт известного тенора Андреа Бочелли. Оплатила авиаперелет, гостиницу и, конечно, билеты на выступление любимого певца. Однако при прохождении погранконтроля поклонницу итальянской музыки завернули обратно. Ей было сказано, что она находится в "стоп-листе" - иными словами, покидать Россию ей было запрещено, так как у нее имелся долг по уплате налога.

Пермячка, вернувшись домой, начала разбираться в случившемся. Тут и выяснилось, что приставы хотят получить с нее 13 тысяч рублей - якобы это задолженность по транспортному налогу. Но пострадавшая его уже уплатила, причем еще в 2016 году. У нее остались непогашенными только набежавшие по этому налогу пени на сумму 463 рубля. После различных попыток вернуть деньги мирным путем туристка обратилась в суд. Во время процесса выяснилось, что судебный пристав при наличии долга в 463 рубля отчего-то возбудил исполнительное производство на сумму более 13 тысяч рублей. Как так случилось и почему, сейчас разбираются в краевом управлении ФССП России.

На судебное заседание были приглашены представители налоговой службы. Приставы считали, что, возможно, это учреждение виновно в том, что вовремя не известило сотрудников ФССП о погашении задолженности. Но налоговая служба сумела доказать, что приставу сообщали об отсутствии претензий с их стороны.

Поэтому для погашения ущерба от покупки билетов и прочего с казны РФ будут взысканы 102 588 рублей, а также пять тысяч рублей компенсации морального ущерба.