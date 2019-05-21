Иркутянин заживо сжег соседа из-за флешки

Иркутский областной суд признал виновным 28-летнего жителя Иркутского района в жестоком убийстве соседа, которого он заподозрил в хищении флешки. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в сентябре прошлого года в деревне Коты. Подсудимый распивал спиртные напитки вместе с соседом в доме сожительницы. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора.

- Мужчина взял бутылку с бензином и вылил легковоспламеняющуюся жидкость на соседа, а также на спинку и ручки кресла, в котором он сидел. После злоумышленник достал зажигалку и поджег своего знакомого. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, - рассказал представитель облсуда.

Выяснилось, причиной конфликта стала флешка на которой хранились фотографии и музыкальные файлы. Подсудимый не смог ее найти и решил, что сосед похитил устройство.

Иркутский областной суд признал мужчину виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.