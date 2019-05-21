22 мая Ту-134, легенда советской авиации, совершит последний полет. Именно последний, а не крайний, как принято говорить в авиации. Пассажирский самолет Ту-134Б с бортовым номером RA-65693 компании "АЛРОСА" вылетит из Мирного в аэропорт Толмачево Новосибирска. И там его проводят на почетную пенсию, в музей истории авиации.

Этот самолет - настоящий ветеран. Выпущенный в 1980 году, отлетал почти 40 лет без происшествий. На его счету десятки тысяч часов полета и еще больше километров под крылом. Всего Ту-134 было выпущено больше 800, это одна из самых массовых моделей. Их любили пилоты за надежность. Шутя прозвали "свистком". Но со временем модель устарела морально, их перестали выпускать, затем стали снимать с рейсов. И именно этот борт был последним, который эксплуатировался на регулярных пассажирских перевозках.

В понедельник с самолетом попрощались в аэропорту Иркутска, откуда он вылетел в Мирный с 70 пассажирами на борту. Некоторые из них так расчувствовались, узнав, что крылатая машина уходит на покой, что напоследок поцеловали алюминиевый бок "птички". Трогательная фотография с отпечатками помады на клепаном борту обошла социальные сети Иркутска.

В Новосибирске ветерана встретят с почетом, отправят на необходимую техническую подготовку, и после установки на постамент он будет доступен для осмотра посетителям музея.

Напомним, в прошлом году авиакомпания передала музею в Новосибирске еще один самолет-долгожитель, Ту-154М "Ижма". У него также закончился сертификат летной годности, а продлевать его посчитали нецелесообразным. Но отправлять на слом не захотели, посчитав, что музей куда более достойное завершение рабочей жизни техники, верой и правдой служившей людям много лет.

Самолет с бортовым номером RA-65693, единственный, остававшийся в эксплуатации, в последний раз вылетит из Мирного в аэропорт Новосибирска

Правда, на специализированных форумах утверждают, что "тушки" рано списывать со счетов. Да, на регулярных рейсах их больше использовать не будут. Но на чартерах еще кое-где работают трудяги-"свистки", у которых не вышел сертификат летной годности. А еще Ту-134 нескольких модификаций есть в авиапарках компаний космической индустрии и "Роскосмоса".