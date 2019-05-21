В Барнауле сбитая лошадью девочка впала в кому

В Барнауле юная наездница получила тяжелую травму головы во время прогулки с лошадью. Следственные органы выясняют причины ЧП.

- 15-летняя воспитанница Краевой спортивной школы олимпийского резерва вывела на прогулку жеребца на территории конефермы, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - По предварительным данным, жеребец, испугавшись другой лошади, сбил наездницу с ног. Девочка получила тяжелую травму головы и сейчас находится в больнице в состоянии комы.

Следственные органы проводят проверку этого инцидента. По словам Людмилы Рязанцевой, следователям предстоит не только установить причины травмирования ребенка, но и дать юридическую оценку действиям сотрудников учебного заведения, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности несовершеннолетних воспитанников.