В Иркутской области депутата гордумы задержали за пьяную езду

СК по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего депутата гордумы Нижнеудинска за вождение в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Задержали народного избранника ночью 20 апреля. Сотрудников ДПС заинтересовал Lexus RX350, который и остановили на улице Фурманова для проверки. За рулем иномарки оказался нетрезвый водитель.

При проверке сведений о нарушителе было установлено, что еще в июне 2018 года он был подвергнут административному наказанию в виде лишения прав на полтора года за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, рассказали в СК.