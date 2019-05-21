Новости

В Иркутской области депутата гордумы задержали за пьяную езду 09:20
Швеция - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 09:07
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки 09:06
Циклон "закрыл" дорогу в трех селах Приморья 09:03
В Иркутской области в деревне сгорело 20 домов 09:00
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей 08:59
Чешский журналист раскрыл причину нелюбви к России на Западе 08:54
Скончался знаменитый гонщик "Формулы-1" Ники Лауда 08:35
Ученые выяснили, почему одни люди любят кошек, а другие - собак 08:11
Тихоокеанскому флоту исполнилось 288 лет 08:01
В Москве сегодня потеплеет до +25 градусов 07:38
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport 07:35
В перестрелках в Мексике убиты 10 человек 07:28
Названа основная угроза для женского сердца 07:17
В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и Maestro 07:12
В Забайкалье восстановят уничтоженные пожарами чабанские стоянки 07:06
В Новосибирской области 13 школьников отравились "Гремучей смесью" 07:04
В приморском селе ввели карантин из-за псевдочумы птиц 07:00
Пенс: США увеличат количество боевых кораблей до 355 06:42
Ученые рассказали о влиянии распространенного недуга на рак печени 06:25
В Японии 1,5 тысячи домов остались без света из-за ливней 06:12
В Сахалинской области появятся льготы на вывоз мусора 05:49
Суд в США разрешил конгрессменам требовать декларации Трампа 05:46
В Приморье отремонтируют 114 километров автотрасс 05:44
В США потерпел крушение штурмовик корпуса морской пехоты 05:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
21.05.2019 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области депутата гордумы задержали за пьяную езду

Текст: Дмитрий Мальков

СК по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего депутата гордумы Нижнеудинска за вождение в состоянии алкогольного  опьянения и без прав.

Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС

Задержали народного избранника ночью 20 апреля. Сотрудников ДПС заинтересовал Lexus RX350, который и остановили на улице Фурманова для проверки. За рулем иномарки оказался нетрезвый водитель.

При проверке сведений о нарушителе было установлено, что еще в июне 2018 года он был подвергнут административному наказанию в виде лишения прав на полтора года за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, рассказали в СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новые "Крокодилы" ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине
Минторг США разрешил Huawei временно возобновить деятельность
Зеленский подписал первый президентский указ
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны