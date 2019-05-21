В Иркутской области в деревне сгорело 20 домов

Деревня Сплошино в Киренском районе Иркутской области серьезно пострадала от пожара. ГУ МЧС по региону сообщает об уничтожении огнем 20 строений.

По информации спасателей, огонь начал распространяться по деревне в понедельник вечером. О случившемся пожарным сигнализировал староста населенного пункта.

- Своих огнеборцев в селе нет. После получения сообщения о пожаре из поселка Петропавловска, что в 14 километрах от Сполошино, через реку Лену на лодках были направлены пять добровольных пожарных с мотопомпой и пять волонтеров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшим спасателям удалось локализовать возгорание только к 22 часам по местному времени. Окончательно огонь был потушен только глубокой ночью.

Общая площадь возгорания составила 750 квадратных метров. В результате были уничтожены два жилых дома и 18 нежилых. Всего в Сполошино четыре обжитых строения, в которых проживают восемь человек.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Виновное лицо устанавливается. На месте возгорания работают следователи.