Новости

В Иркутской области депутата гордумы задержали за пьяную езду 09:20
Швеция - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 09:07
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки 09:06
Циклон "закрыл" дорогу в трех селах Приморья 09:03
В Иркутской области в деревне сгорело 20 домов 09:00
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей 08:59
Чешский журналист раскрыл причину нелюбви к России на Западе 08:54
Скончался знаменитый гонщик "Формулы-1" Ники Лауда 08:35
Ученые выяснили, почему одни люди любят кошек, а другие - собак 08:11
Тихоокеанскому флоту исполнилось 288 лет 08:01
В Москве сегодня потеплеет до +25 градусов 07:38
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport 07:35
В перестрелках в Мексике убиты 10 человек 07:28
Названа основная угроза для женского сердца 07:17
В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и Maestro 07:12
В Забайкалье восстановят уничтоженные пожарами чабанские стоянки 07:06
В Новосибирской области 13 школьников отравились "Гремучей смесью" 07:04
В приморском селе ввели карантин из-за псевдочумы птиц 07:00
Пенс: США увеличат количество боевых кораблей до 355 06:42
Ученые рассказали о влиянии распространенного недуга на рак печени 06:25
В Японии 1,5 тысячи домов остались без света из-за ливней 06:12
В Сахалинской области появятся льготы на вывоз мусора 05:49
Суд в США разрешил конгрессменам требовать декларации Трампа 05:46
В Приморье отремонтируют 114 километров автотрасс 05:44
В США потерпел крушение штурмовик корпуса морской пехоты 05:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
21.05.2019 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области в деревне сгорело 20 домов

Текст: Дмитрий Мальков

Деревня Сплошино в Киренском районе Иркутской области серьезно пострадала от пожара. ГУ МЧС по региону сообщает об уничтожении огнем 20 строений.

Фото: РИА Новости.
В нацпарке Прибайкалья пожар возник из-за непотушенного костра

По информации спасателей, огонь начал распространяться по деревне в понедельник вечером. О случившемся пожарным сигнализировал староста населенного пункта.

- Своих огнеборцев в селе нет. После получения сообщения о пожаре из поселка Петропавловска, что в 14 километрах от Сполошино, через реку Лену на лодках были направлены пять добровольных пожарных с мотопомпой и пять волонтеров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшим спасателям удалось локализовать возгорание только к 22 часам по местному времени. Окончательно огонь был потушен только глубокой ночью.

Общая площадь возгорания составила 750 квадратных метров. В результате были уничтожены два жилых дома и 18 нежилых. Всего в Сполошино четыре обжитых строения, в которых проживают восемь человек.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Виновное лицо устанавливается. На месте возгорания работают следователи.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новые "Крокодилы" ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине
Минторг США разрешил Huawei временно возобновить деятельность
Зеленский подписал первый президентский указ
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны