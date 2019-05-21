В Новосибирской области 13 школьников отравились "Гремучей смертью"

13 учеников второго класса средней школы в рабочем поселке Чаны Новосибирской области оказались на больничной койке с серьезным отравлением.

Как рассказали "РГ" в региональном минздраве, сейчас дети остаются под наблюдением врачей, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

Оценку работе органов опеки Чановского района и администрации школы даст областная прокуратура. По предварительным данным ведомства, дети отравились крысиным ядом. Сообщение об этом поступило вчера около 19.30 по местному времени.

В региональном Следственном управлении СКР начали проверку по факту массового отравления младшеклассников после сигнала из чановской районной поликлиники. Отмечается, что этиология вещества неизвестна. В настоящее время на месте работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что яд дети получили от одного из одноклассников. Тот нашел на веранде пакет с отравой для грызунов под броским названием "Гремучая смерть". Ребята приняли ее за мармелад, к тому же от "угощения", по их словам, исходил запах конфет "Барбарис". На уроке рисования учительница заметила, что дети стали часто просить попить и в целом чувствуют себя плохо. Она тут же вызвала врачей, вероятно, благодаря этому обошлось без тяжелых последствий.