В Новосибирской области 13 школьников отравились "Гремучей смертью"

Новости

В перестрелках в Мексике убиты 10 человек 07:28
Названа основная угроза для женского сердца 07:17
В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и Maestro 07:12
В Забайкалье восстановят уничтоженные пожарами чабанские стоянки 07:06
В селе Приморья ввели карантин из-за псевдочумы птиц 07:00
Пенс: США увеличат количество боевых кораблей до 355 06:42
Ученые рассказали о влиянии распространенного недуга на рак печени 06:25
В Японии 1,5 тысячи домов остались без света из-за ливней 06:12
В Сахалинской области появятся льготы на вывоз мусора 05:49
Суд в США разрешил конгрессменам требовать декларации Трампа 05:46
В Приморье отремонтируют 114 километров автотрасс 05:44
В США потерпел крушение штурмовик корпуса морской пехоты 05:13
Хабаровчанка лишилась 10 тысяч долларов на таможне 04:55
Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана 04:39
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина сдался спасателям 04:03
Корейские заклинательницы духов провели на Сахалине шаманский обряд 03:54
Зеленский подписал первый президентский указ 03:17
Минторг США разрешил Huawei временно возобновить деятельность 02:44
CNN: Принц Чарльз согласился встретиться с Дональдом Трампом 02:09
Новые "Крокодилы" ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже 01:43
В Финляндии россиянин утонул в озере 01:40
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента 01:20
Министр обороны Украины удалил "взорванный" Кремль со своей страницы 00:08
Воспитателей в детсадах научат работать с детьми мигрантов 20.05.2019
Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН 20.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
21.05.2019 07:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области 13 школьников отравились "Гремучей смертью"

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
13 учеников второго класса средней школы в рабочем поселке Чаны Новосибирской области оказались на больничной койке с серьезным отравлением.

Как рассказали "РГ" в региональном минздраве, сейчас дети остаются под наблюдением врачей, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

СК в Воронеже проверит данные об отравлении детей угарным газом

Оценку работе органов опеки Чановского района и администрации школы даст областная прокуратура. По предварительным данным ведомства, дети отравились крысиным ядом. Сообщение об этом поступило вчера около 19.30 по местному времени.

В региональном Следственном управлении СКР начали проверку по факту массового отравления младшеклассников после сигнала из чановской районной поликлиники. Отмечается, что этиология вещества неизвестна. В настоящее время на месте работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что яд дети получили от одного из одноклассников. Тот нашел на веранде пакет с отравой для грызунов под броским названием "Гремучая смерть". Ребята приняли ее за мармелад, к тому же от "угощения", по их словам, исходил запах конфет "Барбарис". На уроке рисования учительница заметила, что дети стали часто просить попить и в целом чувствуют себя плохо. Она тут же вызвала врачей, вероятно, благодаря этому обошлось без тяжелых последствий.

Происшествия ЧП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минторг США разрешил Huawei временно возобновить деятельность
Зеленский подписал первый президентский указ
Президент помиловал троих россиян и снял судимость с украинца
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны
ФАС готова поддержать запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года