В Приангарье мужчина убил приятеля дружескими объятиями

Трагедией и судебным приговором закончилось бурное прощание друзей из Усть-Илимска в Иркутской области. После тесных объятий одного из приятелей в недвижимом состоянии пришлось везти в больницу, где он и умер.

Как рассказали в пресс-службе Усть-Илимского горсуда, где слушалось дело, 43-летний мужчина в ходе прощания обхватил шею потерпевшего и силой прижал того к своему телу. При сдавливании шея не выдержала. Позднее врачи диагностировали переломы и вывихи позвонков.

- После причинения телесных повреждений потерпевший утратил двигательную функцию, упал на пол и больше не смог самостоятельно подняться. В дальнейшем он был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали обстоятельства произошедшего в устьилимском горсуде.

Не смотря на все старания медиков, через восемь месяцев после ЧП пострадавший мужчина скончался. Произошло это в октябре 2018 года.

Суд признал подсудимого виновным в причинение смерти по неосторожности и приговорил к 1,5 годам исправительных работ.