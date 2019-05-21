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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На песчаный карьер!

За уклонение от уплаты налогов предприниматель получил два года принудительных работ
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Уклонение от уплаты налогов - явление, к сожалению, обыденное. А вот наказание за это преступление в виде двух лет принудительных работ - такое в Алтайском крае произошло впервые. По решению суда Центрального района Барнаула 34-летний перекупщик сельхозпродукции Игорь Танцуров два года будет находиться в Бийском исправительном центре и работать там, откуда придет разнарядка - почти как в одной из новелл "Операции "Ы" и других приключений Шурика". Раньше уголовные дела налоговых уклонистов заканчивались условными сроками и штрафами, которые мошенники еще и не всегда выплачивали.
Фото: iStock
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Игорь Танцуров являлся директором торгового дома "АгроАльянс". Суд установил, что в 2015 году он не выплачивал НДС, включая в налоговые декларации ложные сведения о суммах вычетов и налога, подлежащего уплате в бюджет. Для этого мошенник подыскал фирмы "Колос", "Зерно Алтая" и "Нива Сибири", зарегистрированные в МИФНС России по Новосибирской области и не осуществляющие никакой финансово-хозяйственной деятельности. В течение всего года предприниматели и сельхозпроизводители, применяющие специальные режимы налогообложения и не являющиеся плательщиками НДС, поставляли товары и услуги "АгроАльянсу". Оплату же торговый дом проводил транзитом через расчетные счета фирм, которые существовали только на бумаге, с включенной в стоимости суммой НДС. То есть формально "Колос", "Зерно Алтая" и "Нива Сибири" становились первичными плательщиками НДС. В свою очередь, "АгроАльянс", создав фиктивный документооборот с тремя фирмами-фантомами, получил право на налоговые вычеты.

- Таким образом Танцуров умышленно уклонился от уплаты НДС на сумму 17 миллионов 847 тысяч рублей, при этом доля неуплаченного НДС составила 97,9 процента, что является особо крупным размером, - говорится в приговоре суда Центрального района.

Уголовное дело расследовалось 14 месяцев, а в суде рассматривалось более трех месяцев. По делу было допрошено 57 свидетелей. Танцуров был уверен в своей безнаказанности и вину в содеянном не признавал. В суде утверждал, что является безработным и его вместе с семьей содержат родители. Потом вдруг "вспомнил", что является директором предприятия с неплохим доходом и это предприятие готово заплатить штраф - подсудимый рассчитывал, что суд именно штраф ему и назначит как наказание. Затем всю вину на себя стал брать менеджер "АгроАльянса" Чугреев. Адвокаты Танцурова же договорились до того, что только благодаря их подзащитному, перекупщику сельхозпродукции, у населения была возможность иметь на столах хлеб, а 17 миллионов, которые он задолжал государству, сущий пустяк для бюджета.

Танцуров в суде утверждал, что является безработными его содержат родители

- В соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если им полностью уплачены недоимки и соответствующие пени, а также штраф, определяемый в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Это положение неоднократно разъяснялось Танцурову, но он предпочел платить гонорары адвокатам, вместо того, чтобы вернуть долги бюджету, - рассказала "РГ" государственный обвинитель Маргарита Мельникова.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Помимо двух лет принудительных работ у Танцурова будет удерживаться из зарплаты 20 процентов в доход государства. Он лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на три года. Кроме того, по иску прокурора с осужденного взыскана вся сумма причиненного государству ущерба.

- В нашем крае такое наказание за уклонение от уплаты налогов назначено впервые. В России оно введено в действие с 1 января 2017 года. Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. На Алтае такой центр расположен в Бийске, наказание осужденные отбывают на двух городских объектах - Лесхозтехникуме и ДРСУ. Причем срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия осужденного в исправительный центр, - пояснила Маргарита Мельникова.

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