На фоне перенасыщения отечественного рынка сахаром-песком и рафинадом неуклонно увеличиваются продажи сладкого товара за границу. Не мешают этому ни проблемы с логистикой, ни сложности с оформлением сопроводительных документов. Дело в том, что цены на этот вид продукции в стране в последний год скачут как чистокровные арабские скакуны и российские сахарные заводы стремятся заработать на экспорте. По этому же пути решили пойти и в Карачаево-Черкесии.

Повысить доходность предприятия можно не только за счет роста экспорта, но и расширив линейку продукции для отечественного рынка. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На фоне глобальных рыночных процессов вот уже несколько лет модернизируют единственный в республике сахарный завод, построенный еще в 1964 году в поселке Эркен-Шахар. Предприятие оснастили немецким оборудованием: в 2017-м на это потратили 137 миллионов рублей, в 2018-м - 100 миллионов. Инвестиции позволили частично реанимировать заглохшее в 1990-е годы производство.

По словам председателя совета директоров завода Рамазана Бердиева, реконструкция позволила снизить потери сахара примерно на 0,2 процента. Таким образом, при переработке 300 тысяч тонн свеклы удается сэкономить около 20 миллионов рублей в год. А технологическое переоснащение помогло снизить потребление газового топлива на 47 процентов, что уменьшило траты еще на 30 миллионов рублей. Одновременно увеличилась производительность - с двух до четырех тысяч тонн сырья в сутки.

Мощности, которой удалось достичь благодаря модернизации, вполне достаточно для переработки всей поставляемой от местных фермеров сахарной свеклы, однако ее не хватает для достижения рентабельности.

Чтобы как можно меньше зависеть от скачущих цен и снизить себестоимость продукции, руководство завода планирует и дальше расширять мощности. Следующий этап модернизации предполагает закупку второго диффузионного аппарата. После его ввода в эксплуатацию на предприятии смогут перерабатывать шесть - семь тысяч тонн сырья в сутки.

Кроме того, реконструкция заводской ТЭЦ увеличит производство электричества в три раза, таким образом, расходы газа сократятся еще больше. На заводе рассчитывают вложить в реконструкцию до 200 миллионов рублей собственных средств и получить от государства финансовую поддержку в размере 350 миллионов рублей.

Расширение производственных мощностей позволит в два раза увеличить число рабочих мест. Сейчас на предприятии с учетом сезонных работников трудится более 400 человек, еще свыше трех тысяч жителей региона вовлечены в процесс в смежных отраслях.

Однако многое зависит от поставщиков сахарной свеклы - аграриев из Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев. Новое оборудование введут в эксплуатацию только после того, как на завод будет поступать более 400 тысяч тонн сырья за сезон.

- Мы делаем все, чтобы привлечь фермеров, предоставляем им лучшие условия. Если раньше гарнцевый сбор (плата заводу за переработку - Ред.) составлял 32 процента, то в этом году мы предлагаем 28 процентов или же попросту покупаем у аграриев свеклу, то есть у поставщиков есть выбор, - отметил Бердиев.

Еще один вариант повысить доходность предприятия - расширение линейки продукции, выпуск рафинированного и прессованного сахара для внутреннего рынка.

- У нас есть более тысячи квадратных метров площадей, которые мы готовим под различные цеха. Все, что делается из сахара, мы планируем производить сами. Таким образом, предприятие сможет работать круглогодично, - добавил Бердиев.

Значительную долю продукции предполагается отправлять в Грузию, Казахстан и Азербайджан. Однако, как отмечают производители, на стоимости сахара в регионах СКФО это никаким образом не скажется. .

Компетентно

Евгений Иванов, эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка ISCO-IKAR:

- Уже четыре сезона подряд в России наблюдается перепроизводство сахара. Тенденция формирует приятные цены для розничных покупателей и вынуждает производителей и торговые фирмы продавать все больше сахара и кондитерской продукции за границу.

Однако значительным препятствием для экспортеров являются проблемы с логистикой и оформлением документов. К примеру, объем вывоза сахара в КНР мизерный. За последние пять сезонов лучшим в плане отгрузок на данный рынок стал 2016/2017 сельскохозяйственный год. Тогда китайцы закупили 157 тонн российского песка. Не способствует развитию экспорта и внушительное количество требований, часто нужны специфическая сертификация или лицензирование предприятий.

А на развитие сахарной отрасли на Северном Кавказе влияет ментальность и профессиональный уровень местного населения. Для модернизации заводов нужны не только современное оборудование и технологии, но и квалифицированные специалисты - рабочие, инженеры, менеджеры среднего и высшего звена.

Что касается цен на сахар, нынешние тенденции показывают, что значительных изменений на российском рынке летом и осенью не произойдет. Поэтому производители свекловичного сахара и дальше будут ориентироваться на экспорт.

Справка "РГ"

В России экспорт продукции кондитерской группы, в том числе сахара, занимает четвертое место в продовольственной иерархии после зерновых, растительного масла и рыбы. По данным аналитического порта Ru-Stat, с марта по сентябрь 2018 года из страны вывезли 643 тысячи тонн белого песка на 223 миллиона долларов США. В структуре экспорта по странам на первом месте Казахстан с долей 32 процента, на втором Беларусь - 17, на третьем Украина - 8,8, на четвертом Турция - 5,9, на пятом Польша - 5,4.