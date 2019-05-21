На федеральных дорогах Северного Кавказа с наступлением лета начнет действовать специальный порядок проезда грузовиков. Если в дневное время столбик термометра поднимется выше 32 градусов, то с 10.00 и до 22.00 будут введены ограничения для перевозчиков тяжеловесных грузов по трассам Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии.

Это необходимо для того, чтобы сохранить дорожное покрытие в период, когда так называемые несущие способности автомобильных магистралей снижены. Распространяются ограничения только на машины, осевые нагрузки которых превышают допустимые значения.

- При движении тяжелого транспорта в жаркую погоду на дорогах образуются колеи. Они портят асфальтобетонное покрытие, на которое выделяются немалые средства, - отмечает специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор "Кавказ" Александр Божков.

Такие ограничения вводятся с 2007 года. Избежать их в ближайшее время вряд ли получится, так как технологии, которые используются при строительстве дорог в России, не позволяют уберечь асфальт от повреждения при высоких температурах.

- Возможна укладка бетонного покрытия, но эта практика у нас не распространена. Скорее, нужно ждать появления специальных добавок, которые не дадут асфальту проседать под тяжестью автомобилей, - добавляет Божков.

Трассы, наиболее подверженные воздействию тяжеловесного транспорта, расположены в непосредственной близости от карьеров строительных материалов, баз по их переработке, земель сельхозназначения и элеваторов, заявили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. В ведомстве также не знают других способов решения проблемы. кроме передвижения большегрузов в темное время суток.

Дальнобойщики же сетуют на низкое качество дорожного покрытия. Как считает координатор Общероссийской общественной организации содействия развитию автомобильных перевозок "Объединение перевозчиков России" по Ставропольскому краю Юрий Распопов, магистрали северокавказских регионов, впрочем, как и других субъектов страны, не приспособлены к высоким нагрузкам.

Он отметил, что под летний запрет подпадают не только тяжелые фуры и самосвалы, но и малотоннажные автомобили. В любое время суток разрешено передвигаться только тем, кто везет медикаменты, продукты и алкогольную продукцию.

- За тем, чтобы дальнобойщик не перерабатывал, следят очень внимательно. Но, к примеру, выехал человек утром, а температура высокая, и водитель вынужден остановиться и ждать вечера. К тому времени, как спадет жара, если соблюдать режим труда и отдыха, он, согласно тахогрофу, имеет право ехать всего пару-тройку часов, - говорит Распопов. - Приходится заступать на работу в ночное время. Поэтому есть те, кто занимается махинациями с тахографами.

По его словам, в таких условиях перевозчик вынужден идти на хитрость, чтобы соблюсти условия договора с заказчиком. Не обходится и без коррупции.

- Ведь людям как-то надо выходить из положения. У нас водители ездят в Новосибирск и Красноярск. Они выезжают ночью из своего региона, а днем температура поднимается, и дальнобойщик застревает, к примеру, в Саратовской области. Были случаи, когда неделями стояли где-то в Поволжье.

А перед тем, как водитель выходит на линию, заключается договор-заявка на определенные виды услуг, где также прописаны сроки. Перевозчик берет на себя ответственность уложиться в указанный период и доставить груз без опоздания. При этом заказчик простой не оплачивает. Более того, с самого перевозчика могут взыскать штраф за нарушение сроков.

Хорошей же новостью для дальнобойщиков должно стать то, что, по утверждению властей, в скором времени могут увеличиться межремонтный период и сроки эксплуатации трасс с высокой интенсивностью движения и повышенными нагрузками, так как верхний слой дорожной одежды при реконструкции будут делать из щебеночно-мастичного асфальтобетона. За счет минеральных компонентов он более прочный, износостойкий и морозоустойчивый. Кроме того, в состав смеси вводится специальное волокно, которое выступает как стабилизирующая добавка. Оно удерживает излишки битума, тем самым продлевая жизненный срок покрытия. Возможно, после этого летние ограничения на федеральных трассах отменят. .

Тем временем

После проведения ремонтно-восстановительных работ на дорогах края установят автоматизированные посты весового и габаритного контроля. В 2019 году появятся два поста, а к 2024-му их количество возрастет до 12. В нынешнем году один пункт заработает на трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь, второй - на территории Шпаковского района. Он представляет собой встроенные в дорожное покрытие датчики и расположенные специальным образом камеры, которые позволят измерять вес и габариты транспортного средства во время движения. При этом водителю не нужно останавливать машину и даже снижать скорость. После автоматического взвешивания система направляет запрос и проверяет, разрешено ли данной фуре перевозить груз такого веса. Если он превышен, система выписывает штраф, который направляется грузоотправителю или водителю машины. В зависимости от собственника (физическое или юридическое лицо) сумма штрафа варьируется от тысячи до 500 тысяч рублей.