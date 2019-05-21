Аграрии Ставропольского края активно переходят с традиционных зерновых на новые для себя виды сельскохозяйственных культур. Не всех уже устраивает рентабельность привычной пшеницы. И выбор все чаще падает на горчицу, лен, различные виды пряностей, хлопчатник и даже чеснок.

О производстве хлопка и чеснока мы уже рассказывали ("Страда в белых тонах", "РГ" N 225 от 9.10.2018, "Любаша" против китайца", "РГ" N 237 от 23.10.2018). Но, как выяснили корреспонденты "Российской газеты", особой популярностью стала пользоваться горчица, посевы которой за последние пару лет выросли аж в четыре раза. Так, в 2015-2017 годах под нее выделяли в общей сложности около трех тысяч гектаров, в 2018-м - уже 8,2 тысячи, а в этом году ею засеяны 12,2 тысячи гектаров.

- Основные посевные площади располагаются в Благодарненском районе - 2,1 тысячи гектаров, Буденновском - 3,7 тысячи, Ипатовском - 2,7 тысячи, Курском - 1,8 тысячи, - сообщил заместитель министра сельского хозяйства края Андрей Олейников.

В 2018 году урожайность горчицы составила 4,9 центнера с гектара. Это, конечно, не такой уж высокий показатель, поэтому хозяйства продолжают экспериментировать, используя разные сорта. Сейчас на Ставрополье больше всего распространены "радуга", "донская 8", "камышинская 10", "ракета", "рушена" и "славянка". Они отличаются друг от друга не только урожайностьюно и засухоустойчивостью, временем высадки, содержанием масла и белка. Например, сорт белой горчицы "радуга" лучше всего показал себя в центральной полосе, где удается собрать около 15 центнеров с гектара.

А вот потенциал "донской 8" - 28 центнеров. Этот сорт разработали на Донской опытной станции имени Жданова в Ростовской области, там же и тестировали. Для ставропольских аграриев это важно, так как погодные условия Ростовской области схожи с краевыми.

- Ставрополье является зоной недостаточного увлажнения. И хотя горчица - культура засухоустойчивая, для получения высоких урожаев нужно высокое влагообеспечение, - рассказала корреспонденту "РГ" заведующая отделом селекции масличных культур Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур (ВНИИМК) имени В. С. Пустовойта Людмила Горлова. - Максимальное потребление влаги приходится на период формирования стебля, бутонизацию и цветение. Ее недостаток на этой стадии снижает продуктивность. Также очень важно следить за вредителями, которые за очень короткий промежуток времени могут нанести непоправимый ущерб: существенно уменьшить урожай или вызвать гибель посевов. Более 90 процентов посевных площадей горчицы в России занято сортами селекции ВНИИМК. Иностранные организации не заинтересованы в том, чтобы внедрять свои сорта у нас, поскольку это нишевая культура и ею заняты не такие большие площади, если сравнивать с основными сельскохозяйственными культурами.

При этом селекционеры ВНИИМК постоянно работают над увеличением урожайности и масличности семян горчицы, повышают устойчивость к био- и абиотическим неблагоприятным факторам. Сейчас одно из приоритетных направлений селекции - это создание сортов с повышенным содержанием аллилгорчичного (эфирного) масла.

Ставропольская горчица считается ценной, так как в ее семенах содержится 35-37 процентов масла и 23-25 процентов белка. Недаром в последние годы цены на продукцию выросли.

В минсельхозе Ставрополья рассказали, что себестоимость производства семян горчицы составляет около 14 тысяч рублей на тонну. Полученный урожай аграрии продают в среднем по 22,5 тысячи рублей. Таким образом, окупаемость составляет примерно 50 процентов. Спрос на нее есть всегда, поскольку она используется во многих отраслях пищевой промышленности. Все семена перерабатывают в горчичное масло.

- В последние несколько лет интерес пищевой и перерабатывающей промышленности к сырью с повышенным содержанием эфирного масла растет. Эфирное масло горчицы содержит 92 процента аллилизотиоцианата - именно это соединение отвечает за острый вкус продукта, а также оно известно как натуральный консервант и ценная пищевая добавка. Оно же вносит вклад в длинный список лекарственных свойств горчичного масла. В чистом виде оно не используется, так как ядовито. Однако при концентрациях в нанограммах обладает противомикробными свойствами.

Масло же широко используется в хлебопечении, консервировании пищевых продуктов, приготовлении кондитерских изделий и маргаринов, для производства майонеза. Его применяют в медицине, мыловарении, парфюмерии, текстильном и кожевенном производстве, а также в металлургии и технике.

А еще один аргумент, которым руководствуются руководители небольших хозяйств, выбирая горчицу, - это то, что крупные агрохолдинги нечасто интересуются нишевыми культурами. Так что у малых предприятий есть шанс развивать производство горчицы и завоевывать место на рынке. .

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Горчицу также активно используют как средство сидерации или, проще говоря, удобрения. Скороспелость и морозостойкость позволяют выращивать ее весной, а после засеивать участок более теплолюбивыми культурами. Листья горчицы опадают еще при созревании. А поскольку уборку ведут на высоком срезе, то на поле остается почти половина стебля, и растение возвращает в почву практически все, что взяло. В молодых растениях горчицы нет грубых волокон, поэтому скошенные до цветения, они быстро перегнивают и обогащают участок фосфатом и азотом, выделяя микроэлементы и полезные вещества.