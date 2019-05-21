Почему на Кубани решили продолжить эксперимент с курортным сбором

Ровно год назад в трех регионах страны начался эксперимент со взиманием курортного сбора. И вот накануне нового высокого сезона власти Крыма объявили о желании от него отказаться, на Алтае решили снизить размер платы, а на Кубани заявили об успешных результатах, хотя именно здесь налог с туриста был самым маленьким - всего 10 рублей.

На что потратить деньги с курортного сбора, в муниципалитете определяют путем интернет-голосования. Фото: Владимир Аносов.

Ранним утром у стойки сочинского отеля молодая пара из Красноярского края с двумя детьми растерянно пересчитывает мелочь. Оплатили картой десятидневное проживание, а 200 рублей курортного сбора в кошельке не оказалось.

- А можно мы вечером донесем? Только из аэропорта, да и наличные давно не носим, - говорит отец семейства Артем Самойлов.

На ресепшен гостям идут навстречу: сумма небольшая, но обязательная. А вот оплата сбора наличными - инициатива отеля.

В Краснодарском крае эксперимент из-за футбольного ЧМ стартовал чуть позже, в июле 2018 года. Деньги здесь берут в первый день пребывания туриста. Платить обязаны остановившиеся дольше чем на сутки в гостиницах, санаториях и пансионатах Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района. От уплаты освободили 19 категорий федеральных льготников, а также несовершеннолетних и жителей региона.

По данным местного минтуризма, за 2018 год в крае собрано более 109 миллионов рублей - выше самых оптимистичных прогнозов. Больше всего в олимпийской столице - свыше 68 миллионов.

На будущий год еще ряд курортных поселков начнет взимать плату с туристов. Фото: Владимир Аносов.

Даже низкая ставка налога иногда становится камнем преткновения. С отказниками стараются не конфликтовать и по возможности убедить. В противном случае положена административная ответственность: на туриста могут наложить штраф - от 500 до 2000 рублей, на юрлицо - от 5 до 15 тысяч. А вот на что потратить деньги, в каждом муниципалитете определяли путем интернет-голосования. Поучаствовать в нем могли и туристы.

- В этом году мы планируем собрать не менее 150 миллионов рублей. Полученные средства с помощью публичных обсуждений решено отправить на реконструкцию центральной набережной Анапы, в Геленджике появится сквер, отремонтируют фонтаны. В Сочи для туристов оборудуют новые арт-объекты и беседки, в Джубге и Небуге установят детские игровые зоны, в Горячем Ключе - механические тренажеры, - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

На будущий год к уже имеющемуся списку задействованных в эксперименте территорий добавятся новые. Какие именно курортные поселки края начнут взимать сбор, пока не оглашается. Плату повышать не будут.

Тем временем успели выявить основные минусы нововведения. По словам экспертов, их несколько. Сбор берут наличными неспроста: механизм взимания платежа по карте невыгоден.

- Владельцы средств размещения жалуются, что банки взимают комиссию со сборов, хотя это не налоговые платежи. Чтобы обезопасить себя, многие предлагают наличный расчет. Хотя невозможность применения контрольно-кассовой техники может стать сдерживающим фактором, большая часть туристов привыкла к безналичному расчету. По этим вопросам пройдут консультации с профильными комитетами Госдумы и министерствами, решение потребует внесения изменений в ряд федеральных нормативных правовых актов, - объяснил депутат Госдумы от Кубани Дмитрий Ламейкин.

В Сочи для туристов оборудуют новые арт-объекты. Фото: Владимир Аносов.

Второй момент - неудобство сбора при групповых заездах. По словам владельцев гостиниц, 20-30 человек от одной организации у стойки регистрации - начинаются проблемы. Проживание фирма оплатила заблаговременно, а курортный сбор приехавшие должны внести самостоятельно по приезде.

Работу с отказниками также предлагают упростить.

- Сейчас на местах собираются списки туристов, отказавшихся платить сбор, и списки отказавшихся входить в реестр сборщиков отельеров, потом передаются в краевой центр. Почему бы не предоставить решение самим муниципалитетам? Лучше не терять время, ведь турист не будет ждать и уедет домой. Будь на местах такие полномочия, процесс бы упростился, - считает начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергей Доморат.

Эти вопросы обещают передать в Комитет Госдумы по контролю и регламенту, который контролирует проведение эксперимента.

А как у соседей?

За и против сбора

Курортный сбор также действует в Ставропольском и Алтайском краях. На Ставрополье сбор с мая 2018 года введен в четырех городах-курортах - Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске, на Алтае - в Белокурихе. В обоих регионах в сутки с человека берут по 50 рублей. Если в первом из них эта цифра была изначальной, то в Белокурихе начинали с 30 рублей. Правда, на Алтае уже задумались над тем, чтобы вновь снизить ставку...

В 2018-м Ставропольский край собрал 185 миллионов рублей (при прогнозе в 181 миллион), а на Алтае сумели пополнить казну за восемь месяцев прошлого года всего на 20,6 миллиона рублей.

На эти средства в Железноводске были проведены работы по ремонту и реконструкции Лермонтовского терренкура и Курортного лечебного парка, в Ессентуках обновлена входная группа в Курортный парк, в Пятигорске идет реконструкция парка "Цветник", а в Кисловодске обустраивают пешеходные зоны и два сквера. На Алтае же часть денег уже вложена в благоустройство территории курорта.

А вот Крым просит федеральные власти вывести республику из эксперимента с курортным сбором. Пока поправки в законодательство не внесены, региональный парламент перенес введение сбора с мая 2019 года на май 2021-го. Причин несколько. Одна из них - экономическая нецелесообразность. Чиновники подсчитали, что после отказа половины курортных муниципалитетов от участия в этой затее за год полуостров сможет заработать лишь 30-50 миллионов рублей. Вторая - сложность администрирования. Третья - в регионе все еще много небольших гостиниц, работающих в тени, и после введения сбора они получили бы дополнительные преференции перед легальным бизнесом.