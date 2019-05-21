СК в Нальчике проверит сообщения о запертом в машине младенце

Следственное управление СК по Кабардино-Балкарии начало проверку информации из социальных сетей о младенце, запертом в автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 19 мая женщина надолго оставила малыша в салоне машины, припаркованной возле одного из торговых центров Нальчика.

"В СМИ и социальных сетях обнаружены публикации, где говорится, что мать ребенка отсутствовала около часа, оставив приспущенным одно из окон автомобиля. Ребенок при этом непрерывно плакал, и лишь по счастливому стечению обстоятельств он не пострадал", - уточнили в пресс-службе СК по республике.

По итогам доследственной проверки будет принято решение о дальнейших действиях в отношении матери ребенка.