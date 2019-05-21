В республике начались массовые проверки тракторов и самоходной техники. И первые итоги неутешительны - водители сельхозмашин зачастую игнорируют правила дорожного движения и требования безопасности.

- Наша основная задача - добиться того, чтобы водители ответственно относились к самоходной технике на дорогах. Ведь хозяин трактора отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь тех, кто находится на трассе. Помимо проверок мы также проводим с водителями лекции-беседы, - рассказал инспектор по особым поручениям отдела надзора УГИБДД МВД по КБР Замир Маремшаов. - Чаще всего мы сталкиваемся с техническими неисправностями, в этом случае хозяин трактора отделывается штрафом в размере 500 рублей. За отсутствие же ОСАГО ему выписывают штраф 800 рублей.

А вот если крупногабаритное авто ездит по дорогам без соответствующих разрешительных документов, штраф может достичь 150 тысяч рублей.

Особое внимание сотрудники ДПС уделяют техническому состоянию тракторов и прицепов. В первую очередь смотрят на исправность рулевого управления и тормозной системы.

У Андрея Косенко - водителя почти с двадцатилетним стажем - таких проблем никогда не было, даже несмотря на то, что трактор у него появился одновременно с правами.

- У моей машины солидный возраст - 19 лет, но она еще в строю, и я уверен, столько же проработает, - улыбается Косенко. - Секрет прост - я регулярно смазываю двигатель и аккуратно отношусь к технике, поэтому тотальные проверки для меня не страшны. Знаю, что все исправно.

Но таких добросовестных водителей не так уж много. И до сих пор основной проблемой остается то, что владельцы сельхозмашин не всегда проводят технический осмотр и таким образом сами создают условия для ДТП.

Цифры

Как сообщили в УГИБДД МВД по КБР, на данный момент проверено 308 транспортных средств и выявлено 158 нарушений Правил дорожного движения РФ. Так, без прав управляли машинами 10 человек, государственных регистрационных знаков не было на четырех транспортных средствах. Еще 25 машин вышли на дорогу с техническими неисправностями. У 35 водителей не было полиса ОСАГО. Зафиксировано 39 нарушений правил использования внешних световых приборов. За выпуск на линию машины с техническими неисправностями возбуждено одно дело об административном правонарушении.

Комментарий

Казбек Кардангушев, президент ассоциации КФХ и сельскохозяйственных кооперативов КБР:

- Любая техника, а самоходная особенно, должна обязательно состоять на учете. Проверки ГИБДД помогают в дальнейшем избежать многих проблем. Если, например отсутствует блокировка, то трактор может сам завестись и водитель его не остановит, потому что, возможно, находится не в кабине. Поэтому важно, чтобы у водителя был еще помощник.