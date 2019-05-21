Регионы СЗФО готовятся к новому этапу расселения опасных домов

Новая программа расселения ветхого и аварийного жилья вступила в активную стадию. Сейчас Фонд содействия реформированию ЖКХ заключает соглашения с регионами и рассматривает заявки на предоставление финансовой поддержки. Некоторые субъекты Федерации уже получили положительные ответы.

Раньше на территории нашей страны действовала федеральная программа расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Она была рассчитана на 2014-2017 годы. В прошлом году мероприятия старой программы выполняли отстающие регионы. А регионы-отличники приступили к расселению жилых зданий, признанных аварийными после 2012 года.

В текущем году борьба с опасными квадратными метрами в нашей стране продолжится - в рамках нового федерального проекта, который входит в нацпроект "Жилье и городская среда". За шесть лет регионам предстоит расселить аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. В ближайшие три года новоселье должны справить 117,4 тысячи человек.

В 2019-2024 годах федеральный бюджет выделит на эти цели почти 432 миллиарда рублей. Деньги до регионов доведет Фонд содействия реформированию ЖКХ. По состоянию на 13 мая правление государственной корпорации одобрило заявки 31 субъекта РФ - они получат в общей сложности 16,7 миллиарда рублей. Речь идет в том числе о четырех регионах СЗФО - Республике Карелия, Новгородской, Архангельской и Вологодской областях.

До 1 апреля все субъекты РФ должны были утвердить региональные адресные программы. На Вологодчине в нее вошли 542 дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Это 118,4 тысячи квадратных метров, на которых сейчас живут более 6,5 тысячи человек.

Соглашение на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ регион заключил в апреле. Общий объем финансирования програм-

мы - 4,19 миллиарда рублей. Региональное софинансирование составит 167,6 миллиона. Что касается первой недавно одобренной заявки, область получит от госкорпорации порядка 517 миллионов рублей. Деньги пойдут на расселение 378 аварийных жилых помещений на территории 15 муниципальных образований.

- Реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям: строительство муниципальных многоквартирных домов, приобретение готового жилья и выкуп жилых помещений у собственников, - сообщил заместитель главы региона Антон Стрижов.

Карелия и Фонд ЖКХ также подписали договор о финансировании региональной программы расселения "аварийки" в апреле.

В рамках первого этапа республика получит 733,6 миллиона рублей. Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин напомнил, что реализация прошлой программы в регионе проходила тяжело.

- Не были соблюдены сроки, - заявил Сергей Степашин. - Низкие темпы выполнения были отмечены в 2014-2017 годах. Однако за 2018 год ситуация была исправлена, из аварийного жилья переселили около трех тысяч граждан.

Сейчас особое внимание необходимо уделить качеству многоквартирных домов, возведенных в рамках 185-ФЗ. Для СЗФО проблема "нового аварийного жилья" актуальна. Дома, которые уже сейчас впору расселять, строили или покупали на бюджетные деньги в Карелии и Коми, Псковской и Новгородской областях.

Кроме того, многоквартирные дома за бюджетный счет необходимо строить с применением современных энергоэффективных технологий, подчеркнул Сергей Степашин. Это замечание касается Псковской области, еще не заключившей соглашение с госкорпорацией в рамках нового проекта.

- На сегодняшний день в РФ 154 "умных" дома, а в Псковской области построено только одно такое здание. Позиция Минстроя России и Фонда ЖКХ по данному вопросу следующая: в тех проектах, где используются средства федерального бюджета, необходимо применять энергоэффективные технологии. Это позволит гражданам сократить плату за коммунальные услуги на 30-40 процентов, - подвел итог председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ.

Прямая речь

Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе:

- За последние 10 лет было ликвидировано 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья, более миллиона человек переехали из аварийных домов в новые. Главным оператором этого процесса был Фонд содействия реформированию ЖКХ. В конце 2018 года мы приняли закон о продлении его работы на семь лет. За это время нужно снести еще 12 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Причем необходимо сделать так, чтобы ежегодно расселялось больше домов, чем признается аварийными.