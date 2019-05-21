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21.05.2019 11:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Семь новых компаний стали резидентами САР на острове Октябрьский

Текст: Юлия Кривошапко

В специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области появились 7 новых резидентов.

Ими стали "Транс Сегтор Холдингз Лимитед", "Самолюс Инвестментс Лимитед", "Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед", "Фенестрария Консалтантс Лимитед", "Лэнгдэйл Холдингз Лимитед", "Распериа Трейдинг Лимитед", "Цератозамия Консалтантс Лимит", говорится в сообщении Минэкономразвития.

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В результате количество международных компаний, "прописавшихся" в специальных административных районах, увеличилось до 10 (8 - на острове Октябрьский, 2 на острове - Русский в Приморском крае).

Специальные административные районы были созданы в 2018 году, после того как под санкции США попали несколько крупных российских компаний. Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение. Проект подразумевает создание привлекательных условий для "переезда" международных компаний в РФ.

Перерегистрация компаний в САР является условием участия в продленной амнистии капитала.

Экономика Бизнес Крупные компании Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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