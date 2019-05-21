Театральный сезон с началом лета в культурной столице не кончается. Но учитывая, что многие горожане проводят свои выходные летом за городом, в садах и огородах, театры Петербурга не приглашают зрителей в свои залы, а сами отправляются с выездными спектаклями и концертами в садовые товарищества. Проект "Мелодии лета", начатый театром-фестивалем "Балтийский дом" еще в 2017 году, расширяет масштаб.

Первые выступления уже состоялись. "Если дачники не идут в театр, то театр сам приедет к ним!" - говорят организаторы. Фото: Предоставлено пресс-службой театра-фестиваля "Балтийский дом"

В этом году в рамках "дачного сезона" состоятся 20 выездных концертов в садоводствах Ленинградской области. "Если дачники не идут в театр, то театр сам приедет к ним!" - говорят в пресс-службе "Балтийского дома".

В этом году заявки на проведение культурно-досуговых мероприятий поступили и от тех союзов дачников, для которых артисты уже стали добрыми друзьями, и от тех, кто много слышал об успешном опыте соседей. Худрук проекта, заслуженный артист России Александр Исаков, старается построить программы выступлений таким образом, чтобы они включали в себя и вокал, и сцены из спектаклей, и танцевальные, и даже цирковые номера. Так, первые концерты в этом сезоне прошли в мае в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) "Белоостров" и "Антракт", где с программами, посвященными Великой Победе, выступили известный солист-вокалист Михаил Гаврилов, фольк-шоу группа "Колесо" и артисты музыкально-драматического театра "Арт".

В июне запланированы концерты, приуроченные к открытию культурно-досугового центра в СНТ "Токсово", а также к открытию медицинского пункта в СНТ "Актер" и к началу профилактических осмотров в СНТ "Красногорское". Дачный театральный сезон "Мелодии лета" будет продолжаться в садоводствах Ленинобласти по август включительно.